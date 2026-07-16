衛武營爵士周9月登場！77歲10座葛萊美傳奇來台　3天卡司曝光

▲「爵士傳奇」小號天王阿圖羅．山多瓦（Arturo SANDOVAL）將來台。（圖／JOSEPH GRAY攝影／衛武營提供）



記者林育綾／綜合報導

爵士迷在暑期有福了，衛武營國家藝術文化中心將於9月18日至20日推出「2026衛武營爵士周」，除了邀請高齡77歲、曾獲10座葛萊美獎的小號傳奇阿圖羅．山多瓦（Arturo SANDOVAL）睽違近10年來台，帶來全台唯一演出，也集結阿根廷、古巴、日本等音樂家輪番登台，並安排免費紀錄片、大師班、Open Jam等系列活動。兩廳院則在8月率先推出免費「戶外爵士派對」，提前感受夏日爵士氛圍。

▲衛武營國家藝術文化中心，將於9月18日至20日推出「2026衛武營爵士周」。（圖／衛武營提供）

●「爵士傳奇」全台唯一演出

衛武營今年以「脈動與追尋」為主題，希望透過不同文化背景的音樂家，帶領觀眾感受爵士樂跨越國界的魅力。其中最受矚目的9月19日《自由之聲》，由當代最具代表性的小號名家阿圖羅．山多瓦以九重奏豪華編制演出，也是全台唯一場。

他曾榮獲10座葛萊美獎，並獲頒美國總統自由勳章、甘迺迪中心終身成就獎，這次將展現招牌高音域演奏與精湛音色控制；當日上午也將親自主持大師班，分享數十年演奏經驗，開放民眾報名旁聽。

▲金獎鋼琴家明馬丁（Martin MUSA）。（圖／衛武營提供）

●3天演出橫跨拉丁、古巴、亞洲爵士

9月18日由擁有阿根廷、台灣雙重背景的金獎鋼琴家明馬丁（Martin MUSA）率領樂團，以《從Barrio Hipódromo到高雄》揭開序幕，透過拉丁節奏重現阿根廷街區文化，並結合跨文化音樂風格，邀請觀眾一起感受拉丁音樂「連結、共享」的精神。

▲「亞洲最美薩克斯風手」的日本天后小林香織（Kaori KOBAYASHI）。（圖／衛武營提供）



9月20日則由潘子爵攜手日本薩克斯風演奏家小林香織（Kaori KOBAYASHI）演出，以第二張爵士創作專輯為主軸，透過薩克斯風描繪都市裡關於愛情、友情與自我成長的故事，在旋律中呈現誠實面對自己、與自我和解的旅程。

▲潘子爵攜手日本薩克斯風演奏家小林香織演出。（圖／衛武營提供）

今年適逢約翰．柯川（John COLTRANE）與邁爾士．戴維斯（Miles DAVIS）百年誕辰，衛武營也策畫兩場免費紀錄片放映暨講座，9月13日播映《尋找約翰柯川》，由謝明諺擔任講者；9月19日播映《酷派誕生：巨人軌跡》，邀請資深爵士樂評人黎時潮解析戴維斯的音樂風格。

3場演出結束後，還將舉辦Open Jam，邀請樂手與民眾一起即興演奏1950年代邁爾士．戴維斯與約翰．柯川的經典作品。

●兩廳院「戶外爵士派對」免費看

在衛武營爵士周登場前，兩廳院「2026夏日爵士」將於8月7日至29日率先展開，其中最受矚目的「夏日爵士戶外派對」將於8月15日晚間6點30分在兩廳院藝文廣場登場，免費開放入場，由彭郁雯五重奏、台灣拉丁重擊及金曲歌后李竺芯接力演出，融合客家山歌、拉丁節奏與台語爵士創作，觀眾還可攜帶美酒到現場，享受夏夜音樂派對。

另外，今年也推出適合親子參與的《節奏千層麵》，由拉丁爵士音樂家阿圖羅．奧法里爾（Arturo O’Farrill）領軍演出，小朋友可自備樂器或使用現場打擊樂器一起加入演出；Lakecia Benjamin、Peter Erskine、Nicole Zuraitis等國際爵士音樂家也將輪番來台，售票節目6月30日前購票可享早鳥85折優惠。