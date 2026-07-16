退輔會啟動「安心御老平台」　賴清德大讚：對榮民照顧責無旁貸

▲總統賴清德出席「榮民照護數位轉型元年啓動典禮」，正式啓動「安心御老平台」。（圖／退輔會提供，下同）



記者陶本和／台北報導

國軍退除役官兵輔導委員會16日舉辦「榮民照護數位轉型元年啓動典禮」，正式啟動「安心御老平台」，整合榮民醫療體系、榮民服務處、榮譽國民之家、地方政府及社區資源，打造跨域協作與智慧預警機制，開啟榮民照護數位轉型新紀元。總統賴清德表示，政府對榮民的照顧責無旁貸，他期許這跨時代的智慧服務，能全面推展至全國各地的榮民服務處，實現「榮民到哪裡、服務到哪裡、安心就到哪裡」的承諾。

輔導會主任委員嚴德發表示，我國已正式邁入超高齡社會，目前約47%的榮民已是高齡長者。多年來，輔導會透過榮院、榮家及榮服處建構完整照護體系，但多數榮民仍生活於社區，面對高齡化與少子化趨勢，如何協助榮民長輩延長健康餘命、實現在地安老，是輔導會責無旁貸的重要使命。

嚴德發指出，113年輔導會與國立陽明交通大學及高雄市政府組成「安心御老隊」，以「全人整合照護溝通協作平台」榮獲總統盃黑客松卓越團隊獎。

嚴德發說，退輔會遵賴清德總統指示，持續深化以長者為中心的照護模式，運用科技串聯照護團隊、個案與家屬，共同打造全人健康照護模式，輔導會據此落實於第一線服務工作，建置「安心御老平台」，並導入榮服處訪視系統，新增醫療團隊健康諮詢與跨域協作功能，建構兼具科技與溫度的智慧照護網絡，整合醫療端、服務端、個案端及家屬端資源，讓社區榮民照護工作由事後處理轉型為主動預警與事前預防。

賴清德於啟動典禮表示，面對超高齡社會挑戰，政府推動健康台灣的重要目標，就是讓國人活得更健康、更有尊嚴、更有品質。他高度肯定嚴德發帶領輔導會團隊，已成功落實建置安心御老平台，透過數位科技串聯衛政、社政、民政與民間團體資源，融合了生理監測、遠距醫療與轉診等功能，不僅提升照護效率，更強化人與人的連結，讓長輩獲得更即時、更完整的照顧，打造出全方位的智慧化照護網絡。

賴清德強調，政府對榮民的照顧責無旁貸，並期許這跨時代的智慧服務，能全面推展至全國各地的榮民服務處，實現「榮民到哪裡、服務到哪裡、安心就到哪裡」的承諾。

賴清德指示輔導會督導各級榮院，應積極利用此智慧平台與地方政府深化合作，將平台服務推廣至榮院所有就醫的一般民眾，提供更即時、全方位的照護。同時，也請衛福部運用安心御老平台，與地方政府合作，將醫療、社福、家屬及民間社團資源整合，並推廣到衛福部、教育部及全國各醫療體系，讓全國高齡長者在需要時都能得到妥善的照護。

輔導會強調，過去榮民前輩以青春歲月守護國家，今天政府則以智慧科技守護榮民。未來將持續秉持「以人為本、智慧照護、健康共好」理念，以科技傳遞關懷，以行動守護長者，以創新實踐健康台灣，讓每位榮民都能獲得即時、完整且有尊嚴的照顧，在熟悉的家園中安心生活、健康老化、幸福安老，共同打造健康台灣與高齡照護的新典範。