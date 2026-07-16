收176萬喬人事「還刪監視器滅證」　澎湖前議長判7年半定讞

▲澎湖縣前議長劉陳昭玲收受賄賂喬人事，遭判刑7年6月定讞。（圖／記者陳洋翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨籍前澎湖縣議長劉陳昭玲夥同秘書陳淑美，在多件人事案中收受賄賂，並對相關單位施壓，總計收賄176萬元。檢方2023年7月間提起公訴，一審時兩人分別判刑10年2月、3年10月，二審改判刑7年6月與2年8月。全案再上訴，最高法院16日下午駁回上訴定讞，2人將入獄服刑。最高法院也通知檢方啟動防逃機制。

劉陳昭玲出生於澎湖縣湖西鄉沙港村，她從25歲就投入澎湖縣議員選舉，並順利當選。而後創下10連霸紀錄，連續10屆均當選縣議員，在地方政壇從政長達40年；更從澎湖縣議會第15屆起到20屆止，連續擔任6屆議長，均創下我國地方自治史紀錄。直到本案2023年7月間提起公訴後，她才主動請辭議長。

檢方起訴指出，劉陳昭玲自2017年至2021年間，向澎湖車船處施壓預算、人事案，並介入文光國小校護人事案、推薦消防局小隊長陞遷案、衛生局課長遷調人事案等，共5案6罪，收受贓款共176萬元。

檢方於2023年3月間發動偵查行動，帶回劉陳昭玲與擔任機要秘書的陳淑美2人，並均聲請羈押禁見獲准。全案於當年7月間偵查終結，提起公訴，劉陳昭玲當時也獲得1000萬元交保。

一審澎湖地院審理後，認為劉陳昭玲2人於檢調單位搜索前事先獲得消息，竟聯繫業者進行勾串，還將贓款退回；又刪除縣議會中的監視器畫面，試圖滅證。案件於偵查中2人否認犯案，直到檢方陸續出示決定性證據，2人才改口坦承，並繳回犯罪所得。因此一審法院依照《貪污治罪條例》「對於職務上行為收受賄賂罪」，將劉陳昭玲重判有期徒刑10年2月、褫奪公權6年，對陳淑美判刑3年10月、褫奪公權3年。

案件上訴第二審，高等法院高雄分院審理後，今年初二審宣判，改判劉陳昭玲有期徒刑7年6月、褫奪公權4年，陳淑美判刑2年8月、褫奪公權2年。全案再上訴第三審，最高法院16日下午駁回上訴定讞，2人將入獄服刑。