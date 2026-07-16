推拿師討200被拒悶殺老母　激動喊不是啃老族：這樣又拿不到財產

▲台中一名推拿師跟媽媽討200塊被拒絕，悶殺母親，在法庭上否認犯案稱自己不是啃老族。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一名林姓推拿師跟媽媽討200塊被拒，動手悶殺母親，案件預計由國民法官審理。今開庭，他情緒激動說，「沒有勒脖跟摀口，如果自己是為了200塊殺媽媽的啃老族，那我是全世界最傻的，因為殺了他財產也不會是我的」。

台中地檢署查，林男（59歲）與母親陳女（76歲）同住大里區一處民宅，去年4月11日晚間，林男跟媽媽索討200塊要繳納電信費用，遭媽媽拒絕並且斥責，林男一氣之下，竟徒手打媽媽巴掌，再以雙手掐扼媽媽頸部，並以手覆蓋口鼻，導致媽媽陳女無法呼吸失去意識。

事發當下，林男的楊姓外甥在住家樓上聽到舅舅跟外婆的爭吵聲，害怕得不敢下樓，趕緊打電話給媽媽要她趕緊回家，林女在5分鐘內返家，赫見媽媽已經倒臥地上，趕緊撥打119，陳女被緊急送往大里仁愛醫院搶救，仍於13日凌晨0時許因窒息搶救無效死亡。

當時，院方發現陳女身上傷勢有異，其中臉部、頸部以及雙手臂，甚至是手背都有多處瘀傷，趕緊通報警方，警方立即前往林家，當場將林男依現行犯逮捕送辦，林男聲押獲准。全案經檢方依殺人罪起訴林男。

林男說，當時是電信費用要到期了，是跟媽媽「借」，不是伸手拿錢，「如果自己是當一個啃老族，為了200塊就殺媽媽，那我就是全世界最傻的人，殺了他財產也不會是我的」。

林男稱，平時薪水都有部分會給媽媽，如果遇到家裡要用錢，媽媽也會跟自己拿，說家裡遇到事情，自己都會給錢，「當天確實喝了酒，又被媽媽拒絕後推倒，邊哭邊講，突然感覺很憤怒，有對媽媽摑掌跟壓胸」。

林說，「我是跟媽媽講道理」，我已經60歲了，從來沒做過什麼壞事。我一開始承認犯行，但是我現在客觀上否認有殺母犯意。檢察官是用媽媽脖子上有兩個點來說我有勒脖跟摀嘴悶殺，但我沒有做，否認殺人，僅認傷害致死。

審判長湯有朋整理本案爭點，是林男是否有掐脖與摀口導致母親窒息死亡？林男犯行應論處殺人罪抑或傷害致死？是否符合減刑？以及是否需要累犯加重其刑等。