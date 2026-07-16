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邊荷律入主《飢餓遊戲》　峮峮1圖回應！網笑：學姐的話要聽

▲▼林莎、邊荷律加入《飢餓遊戲》。（圖／翻攝自邊荷律IG）

▲林莎、邊荷律加入《飢餓遊戲》。（圖／翻攝自邊荷律IG）

記者曾筠淇／綜合報導

綜藝節目《飢餓遊戲》近日宣布，將由林莎、邊荷律加入固定班底。雖有不少粉絲覺得這個組合很新鮮，但也有網友擔心韓籍啦啦隊員邊荷律會因為語言關係，而難以勝任主持工作。對此，邊荷律發文表示，自己會更努力學習中文。而今年從節目畢業的「學姐」峮峮也幽默回覆，引起網友討論。

邊荷律：努力學習中文

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邊荷律在Threads上貼出《飢餓遊戲》主持群的合照，並說自己可以加入《飢餓遊戲》真的很開心，雖然她還有很多不足的地方，但為了融入大家，她會更努力學習中文，一定會讓大家看到她的成長。她也向很照顧她的哥哥姐姐、工作人員們道謝，以後請多指教。

在 Threads 查看

峮峮、邊荷律互動引起關注

貼文曝光後，峮峮貼出一張圖片，上方寫著「飢餓時按這個地方（指眉心）可以舒緩飢餓感」，再往下看，則可見嬰兒的頭已經被按扁。邊荷律看到後，也回應「感謝你的建議」，並修了自己的照片，可見額頭已經整個變形。

兩人的互動可愛又有趣，讓不少網友直呼「學姐的話要聽，小心不要按太大力」、「峮太可愛了」、「學姐說話了」、「是按多大力」、「不要再按了，荷律要贏啊」、「這樣應該會更餓吧？自己創造迷因，果然是荷律」、「怎麼有點可怕」、「看來真的很餓」。

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