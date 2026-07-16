鄭麗文挺吳宗憲「延續藍色執政」　綠點2藍營大將：延續貪汙與造假？

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／國民黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨昨移師宜蘭召開中常會，黨主席鄭麗文於會中致詞時，重申稱綠營長期「把宜蘭當成政治禁臠」，誓言全黨將全力輔選吳宗憲，以延續藍色執政。民進黨發言人林楚茵今（16）日回應，鄭麗文的言論充斥荒謬謠言與政治操作，無視現任國民黨籍的縣長林姿妙早因貪污罪遭停職，前任縣黨部主委林明昌也因罷免案偽造連署，於日前被判刑，難道鄭麗文要在宜蘭延續的藍色執政，就是延續貪污與造假嗎？

對於鄭麗文說法，林楚茵回應，宜蘭明明已由藍營執政長達8年，何來民進黨不公不義之說？此外，宜蘭縣長林姿妙因涉貪案停職至今，這難道就是對手所謂的「把人民放在心裡」嗎？將地方執政權交給延續貪污的政黨，絕對不是宜蘭人民所期待的未來。

林楚茵表示，前國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌，去年在罷免期間涉嫌幽靈連署，昨日剛被判處有期徒刑1年6個月，然而如今卻步步高昇，轉任黨中央政策會副執行長。遺憾鄭麗文再度扭曲事實，企圖以抹黑手段將司法案件訴諸政黨對立，無非是想用政治口水來掩蓋自家惡行。

林楚茵痛批，從涉貪停職的林姿妙，到判刑卻步步高昇的林明昌，不是貪污就是違法，心中根本沒有鄉親。民進黨將持續深耕基層、全力捍衛宜蘭的民主與法治，絕不放任藍營的造謠與抹黑，毀掉地方的未來。