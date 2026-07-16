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陸「鮮果冷榨」果汁工廠遭爆「沒有水果」　100％全靠濃縮對水

▲大陸多家罐裝果汁品牌標榜標榜「鮮果冷榨」，工廠卻未見水果。（圖／翻攝微博）

▲大陸多家罐裝果汁品牌標榜「鮮果冷榨」，工廠卻未見水果。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸NFC果汁標示亂象再起，河南多家果汁代工廠遭爆料稱，部分標榜「鮮果冷榨」的果汁，生產現場未見水果及鮮榨設備，而是以水和濃縮原漿調製，引起消費者關注。事件曝光後，多家相關企業已停產整改，但部分商品仍在市場上販售，瓶身標示也還未更改。

《界面新聞》報導，廠家坦言，「低價不可能鮮果現榨」，他們往往靠調換包裝上的「100%」、「NFC」等標注順序打擦邊球。目前多家涉事企業已停產整改。

遭點名的河南愛杞棗食品有限公司成立於2016年，註冊資本100萬元（人民幣，下同），業務涵蓋飲料及食品生產、銷售。資料顯示，該公司曾遭康師傅飲品投資（中國）有限公司控告商標侵權，今（2026）年4月還被申請強制執行，執行標的為41.95萬元，6月被列入失信被執行人並限制高額消費。

▲大陸多家罐裝果汁品牌標榜標榜「鮮果冷榨」，工廠卻未見水果。（圖／翻攝微博）

《央視》節目也曾於5月底曝光果汁標籤爭議事件，其中，零食品牌「好想來」旗下果汁飲料，外包裝醒目標示「100%果汁」及「NFC非濃縮還原」，但配料表前兩項為水和濃縮果汁，標籤與實際成分不符。

另有消費者稱，老字號飲料品牌北冰洋一款標示添加NFC果汁的葡萄複合果汁，配料表顯示NFC葡萄汁添加量僅0.005%。依產品淨含量換算，NFC葡萄汁約為0.00625毫升，低於一般一滴水約0.05毫升的容量。對此，北冰洋工作人員則表示，相關產品均經嚴格品質檢驗，標示沒有錯誤，不同產品的成分也有所不同。

據悉，NFC是「Not From Concentrate」的縮寫，通常指未經濃縮後再加水還原的果汁，飲料創新機構Halmana赫瑪實驗室創辦人張彬表示，依大陸《果蔬汁類及其飲料》國家標準，市場上的NFC果汁通常是原榨果汁、非復原果汁，原料只能是百分之百的水果或水果汁。

張彬強調，「NFC」只是商業概念，部分商品雖在包裝上顯眼標示「NFC」或「100%」，實際可能僅為「添加NFC」，只要依規定標示所強調成分在成品中的含量，以小字註明或僅在配料表標示，仍可能符合現行規範。

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