台南勞工局攜手勵馨、星展　AI助理守護看護移工心理健康

▲台南市政府勞工局攜手勵馨基金會及星展基金會，將看護移工心理健康支持納入家庭類服務。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

看護移工長期肩負家庭照顧重任，心理壓力也不容忽視，台南市政府勞工局持續推動「家庭類勞雇安心計畫」，今年再攜手勵馨基金會及星展基金會導入「星護心支持計畫」，透過多語言Line AI助理「AI Angel」，提供看護移工心理健康自我檢測及支持資源，建立更完整的照護支持體系。

台南市長黃偉哲表示，隨著高齡社會來臨，看護移工已成為許多家庭不可或缺的照顧夥伴。勞工局委託台灣萬人社福協會組成專業團隊，提供到宅照護指導、勞雇溝通協調及資源連結服務，今年更將心理健康支持納入服務範圍。

勞工局長王鑫基指出，「家庭類勞雇安心計畫」推動至今，已服務407個家庭、逾1200人，透過專業團隊到宅協助，提升看護移工照護技能及勞雇雙方溝通品質。台南並率先將移工心理健康納入家庭類服務，讓支持範圍從照護技能延伸至心理層面。

台灣萬人社福協會秘書長鍾智慧表示，計畫依家庭需求提供翻身移位、飲食照護、失智照護、復能運動及健康管理等到宅指導。今年也試辦編製「家庭看護移工核心必學單字表」，整理日常生活起居、移動照顧、飲食準備與家務管理、家庭稱謂及緊急狀況通報等常用華語詞彙。團隊後續預計結合新住民陪伴移工學習中文，協助改善語言隔閡，持續提升看護移工溝通能力及照護職能。

勵馨基金會主任李凱莉指出，看護移工長期在異鄉從事高壓照護工作，容易累積心理壓力，卻往往缺少適當抒發管道。勵馨基金會與星展基金會共同推動「星護心支持計畫」，建置專為移工設計的多語言Line AI助理「AI Angel」。「AI Angel」內建國際通用的K6心理壓力量表，移工可透過熟悉的通訊軟體進行心理健康自我檢測及調適，也能作為專業社工介入服務的輔助工具，協助掌握個案需求並媒合適切資源。



星展銀行（台灣）集團行銷暨傳訊處處長蘇怡文表示，台灣邁入超高齡社會，看護移工已是長照體系的重要支柱。透過關注移工心理健康，可促進移工與照護家庭建立更正向、互信的關係，進一步強化長照支持網絡。



王鑫基呼籲，看護移工踴躍加入「AI Angel」Line官方帳號，善用多語言心理健康檢測及支持資源，也鼓勵雇主協助家中看護移工加入使用，共同營造友善照顧環境。



2026年度「家庭類勞雇安心計畫」目前仍受理報名，只要移工工作許可地或實際居住地位於台南市，即可免費申請到宅照護指導及支持服務，目前僅剩少數名額，額滿即停止受理。相關資訊可洽台灣萬人社福協會陳佩君社工師，電話06-2570119，或台南市政府勞工局張小姐，電話06-2951052。