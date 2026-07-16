竹市「金城安居」社宅開工　逐步落實居住正義

▲「金城安居」社會住宅，今(16)日舉行動土典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為持續打造宜居幸福城市、落實居住正義，新竹市政府與國家住宅及都市更新中心攜手推動「金城安居」社會住宅，今(16)日舉行動土典禮，新竹市長高虹安親自出席，與各界共同見證工程正式啟動。「金城安居」由萬鼎工程服務股份有限公司、益鼎工程股份有限公司及戴嘉惠建築師事務所組成統包團隊負責興建，歷經完整規劃設計及專業審查後正式開工，象徵新竹市社會住宅政策再邁出重要一步。

高虹安表示，「金城安居」基地位於東區金城一路與金城三路街廓，鄰近建功高中、國立清華大學及國立陽明交通大學等優質文教資源，距離國道一號新竹交流道約350公尺，交通便捷、生活機能完善，具備優越的區位條件。她指出，完工後將是新竹市最大的社會住宅，總共提供837戶社會住宅，進一步增加新竹市優質且可負擔的住宅供給，協助更多青年及有居住需求的市民安心成家，逐步落實居住正義，打造更宜居、更幸福的新竹市。

高虹安指出，「金城安居」基地由國防部提供土地，並由國家住宅及都市更新中心負責興建，市府全力配合都市計畫、都市設計審議及各項行政程序，積極協助完成相關行政審查作業，透過中央興建、地方協力模式，加速社會住宅順利推動。截至目前，竹市推動中的社會住宅，包括興建中的「中雅安居」638戶、「建功安居」743戶，以及今日動土的「金城安居」837戶，另有建功高中南側都市更新案規劃提供約200戶住宅及預計今年啟動規劃的「東大安居」408戶，合計可提供2,826戶社會住宅。其中，「金城安居」也是目前新竹市規模最大的社會住宅興建計畫，將有效提升竹市社會住宅供給量能。

高虹安提到，社會住宅不只是提供居住空間，更肩負完善社區公共服務的重要使命。未來「金城安居」完工後，市府將持續與國家住宅及都市更新中心密切合作，由市府社會處及衛生局協助公益設施營運，妥善規劃托育、身心障礙照顧及社區服務等公益空間，讓社會住宅兼具居住、照顧與社區服務等多元功能，進一步提升周邊生活機能與與公共服務品質，打造共融、友善的社區環境，造福更多市民。

高虹安補充，市府將攜手中央推動各項社會住宅建設，從前期行政協力、工程推動到後續公益設施營運，完善社會住宅整體服務功能，逐步增加優質且可負擔的住宅供給，提供市民更多安心居住的選擇，落實居住正義，打造更友善、更宜居、更幸福的新竹市。