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以為財富自由！54歲大叔擁800萬「提早退休」　隱居鄉村後開始反悔

▲▼日本鄉村房屋。（圖／CFP）

▲中村圭吾54歲退休以後遠離東京、搬到鄉村隱居。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本某54歲中年大叔原本以為，靠著2500萬日圓退休金與投資資產，就能提前實現財富自由的愉快人生，因此提前退休制四國地區隱居，享受釣魚、登山。豈料移居2年後，他卻因缺少人際互動而開始懷念東京生活，甚至每2個月往返東京一趟。專家提醒，退休生活規劃必須考量到生活品質、交通、社交等問題，

根據日媒《Pinzuba News》，現年54歲的中村圭吾（化名）在大學畢業後長年任職於一間IT企業，約2年前公司針對50歲以上員工推出提早退休制度。他看到方案後立即申請，認為只要靠著公司給的退休金，便能成功脫離生活成本高昂的東京。

報導指出，中村圭吾可以領取約2500萬日圓（約新台幣500萬元）的退休金，此外過去累積的投資信託資產約1500萬日圓，合計4000萬日圓（約新台幣800萬元）。他長期維持單身生活，因此認為僅靠現有資產便可支撐退休，不必再工作。

中村圭吾回想起過去的職涯生活，經常前往四國某個以日本獼猴聞名（推測為香川縣）的縣出差，因此決定退休後從東京搬到四國隱居，他開始釣魚、爬山、採集野菜，且頻繁更新社群平台，分享自己在山野間的退休生活，起初上傳照片後還能獲得40至50個讚。

但隨著時間過去，新鮮感逐漸消退。他表示，如今發布相同類型照片，得到的反應往往只剩2、3個讚，開始感受到孤獨。他回憶，當退休送別會時，不少後輩曾表示羨慕他的生活，甚至說「自己也想試試搬離東京」，但最後卻幾乎沒有人前來拜訪。

中村感嘆，「我以為東京的同事和朋友偶爾會來找我玩，大家可以一起度過愉快時光。」

他坦言，釣魚和登山剛開始幾次確實很有趣，但很快就會習慣，「東京有休假時可以去的地方，也能隨時和大學朋友喝酒聊天，這些生活讓我很懷念。」

中村圭吾約每2個月返回東京一次，每次停留約1週。他表示，搭乘廉價航空往返約需1萬5000日圓，住宿商務旅館每晚約1萬日圓，一年返東京的花費約60萬日圓。

雖然增加交通支出，但中村目前在地方生活的年度開銷約200萬日圓，比過去住在東京時少了超過100萬日圓。他表示，現在租屋費比東京便宜5萬日圓，每個月約落在7萬日圓，且居住空間反而更大，到當地小餐館用餐也能以3000日圓享受飲食。

不過，他也陷入兩難。「以現在這個年紀重新找工作，也不可能保證能回到以前那種優良企業。」

對此，日本公認會計師兼稅理士宮岡秀峰分析，退休後返回都市生活的最大優點，是能重新建立人際網絡，增加與朋友交流的機會，也能降低孤獨感。

他指出，都市地區在醫療、文化活動、兼職工作與二度就業機會方面，也比鄉下更具優勢。尤其50多歲中年族群，完全退休未必是最佳選擇，維持每週工作數天的節奏，有時更有助於維持心理與生活穩定。

但返回東京也有缺點，其中最大問題就是固定成本增加。宮岡指出，東京房租持續上漲，單身者承受的住房負擔尤其明顯，若提高生活水準後，再降低消費模式也可能相當困難，進而影響退休資產使用年限。

宮岡也提醒，許多人考慮移居鄉村時，往往只看到較低房租與房價，卻忽略汽車相關費用。購車、保險、稅金、驗車、油錢及維修成本，加總後可能每年增加數十萬日圓支出。

此外，地方生活雖然住宅空間較大，但水電費、房屋維修費，以及前往醫院、商業設施與行政機關的交通成本，也可能逐漸累積。

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