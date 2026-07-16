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竹市青年職涯準備計畫全力應援　助青年迎向職場

▲金曲入圍作詞人亦辰兒重返母校。（圖／新竹市政府提供）

▲金曲入圍作詞人亦辰兒重返母校。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為協助青年學子提早規劃職涯方向、提升就業競爭力，新竹市政府積極推動「青年職夠力，就業不擔憂」職涯準備服務計畫，透過一系列多元職涯輔導措施，陪伴青年做好求職準備。除與各級學校合作辦理校園職涯講座外，今(115)年更加碼推出線上一對一職涯諮商及履歷健診服務，並特別攜手社會輔導機構，提供高關懷青年就業支持，協助釐清職涯方向、精進求職技巧，為順利接軌職場做好充分準備。

新竹市長高虹安表示，新竹市擁有「高學歷、高收入、高生育率、平均年齡低」的「三高一低」城市DNA，目前在新竹市生活、就學及就業的青年人口已超過20萬人，是驅動城市持續發展的重要動能。市府團隊除持續推動各項青年政策外，也持續整合職涯輔導與就業資源，協助青年順利接軌職場。適逢暑期及畢業季，是青年探索自我、累積職場實力與規劃未來的重要階段，因此市府特別規劃多元職涯準備服務，協助青年及早掌握職涯方向、順利接軌職場。

高虹安指出，今年市府規劃辦理10場校園職涯講座，邀請知名即興喜劇演員歐耶、金曲獎入圍作詞人暨斜槓創作者亦辰兒，以及人氣作家藍白拖等跨界講師，前進光武國中、國立新竹高中、國立新竹科學園區實驗高級中等學校、磐石高級中學及南華國中等校，分享最新產業趨勢、職涯發展及職場實務經驗，啟發青年多元思維，拓展職涯視野，提升未來職場競爭力。

高虹安說明，除校園講座外，今年計畫也結合桃竹苗地區企業參訪，安排光復高中學生實地走訪台積創新館，透過企業導覽、交流座談及職場體驗，深入了解產業發展與企業文化，將課堂所學與產業實務緊密結合，協助青年提早探索職涯方向，累積未來就業所需能力，為接軌職場做好充分準備。

高虹安進一步說明，為協助弱勢及高關懷青年穩健發展職涯，市府持續深化社會安全網與青年培力政策，攜手公部門及民間安置、保護管束等機構，共同提供心理支持、職涯探索及就業培力等多元服務。針對藥物濫用及高關懷青少年，更量身打造就業適應計畫，規劃就業適應工作坊、自我探索團體課程、職場觀摩及創業手作體驗等多元活動，透過兼具啟發性與實作性的課程設計，引導青年發掘自身優勢、探索多元職涯方向，逐步提升就業適應能力，建立職場自信，協助順利接軌職場、穩健展開嶄新人生。

高虹安補充，市府將持續挹注青年職涯發展資源，打造更完善的就業支持體系，成為青年最堅強的職涯後盾，陪伴青年從探索、培力到就業，穩健邁向理想職涯。各項青年職涯服務皆採預約制，歡迎有興趣的青年學子及求職民眾踴躍報名參與，可至活動官網( https://reurl.cc/yO4AO6 )預約，或撥打諮詢專線03-5640958分機11或19洽詢，把握暑期職涯充電黃金期，為未來就業做好準備。更多青年活動及最新資訊，歡迎追蹤「新竹市政府青年發展讚」Facebook粉絲專頁。

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