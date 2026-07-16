世界盃冠軍賽「看好西班牙 or 阿根廷？」　網喊：太扯了

▲梅西、亞馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

2026年世界盃決賽組合正式出爐，將由西班牙對決阿根廷。就有網友不禁好奇，大家比較看好西班牙還是阿根廷奪冠？貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「不知道，但是我買的兩隊冠軍都打進冠軍賽了」、「很難講，阿根廷逆境模式太扯了」。

看好西班牙還是阿根廷？

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有網友在PTT的Gossiping板上，以「阿根廷vs西班牙，世界盃冠軍戰看好誰」為標題發文，提到阿根廷也挺進決賽了，不知道大家看好西班牙還是阿根廷獲得冠軍？他還提到，20歲的梅西過去曾幫還是嬰兒的西班牙超新星亞馬爾洗澡。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒意外西班牙」、「八十分鐘前看好西班牙」、「感覺西班牙實力比較強」、「全力支持西班牙」、「西班牙傳控真的強，我阿危險了」。也有網友表示，「感覺阿根廷強點」、「阿根廷要先落後才會踢」、「紙面實力西班牙，神祕力量阿根廷」、「最愛的兩隊進冠軍，誰贏都可以啦」。

梅西曾幫亞馬爾洗澡

此外，外媒與社群平台近日全被一張極具傳奇色彩的照片洗版。2007年，20歲的梅西在一場慈善年曆活動拍攝中，將一名幾個月大的嬰兒抱在懷中洗澡。沒想到，當年這個嬰兒就是亞馬爾，如今兩人將在世界盃的最終決賽舞台上對決。他們的緣分，更讓阿根廷對決西班牙的冠軍賽，多了戲劇張力與世代交替的意義。