泰男獨自開車「有東西碰到背」轉頭嚇瘋！　與女屍一路共乘

▲男子拿包包的時候感覺到有東西碰到他的身體，一轉頭驚見人類的腳。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國北欖府16日一名男開車抵達目的地之後，驚覺後座竟然躺著一具身分不明的女屍，在完全不知情的情況下，一路上與死者同車共乘。他透露，他是在伸手拿副駕駛座上的包包時，突然感覺有東西碰到他的背部，一轉頭才發現是人的腳，感到相當震驚。

Thaiger報導，61歲男子猜納辛（Chanasin，音譯）在市場經營肉攤生意，事發前一天收攤之後，照常開車返回住處，但由於車輛門鎖系統故障，所以車輛並未上鎖。

隔天一早，猜納辛開車前往市場準備營業，途中並未察覺任何異狀。就在快抵達目的地前，他伸手去拿副駕駛座上的袋子時，突然感覺背後好像有東西碰到他的背部。猜納辛轉頭一看，赫然發現似乎是人類的腳。打開車內燈後，他才確認後座躺著一具女屍，立刻報警。

警方接獲報案後立刻聯同法醫及相關人員趕到現場，在車輛後座發現一名年約60至70歲的女性死者，身上並無攜帶任何身分證明文件。調查人員表示，女性死者當時倚靠後座椅背，初步檢視未發現明顯外傷或遭受攻擊的跡象。警方研判她死亡時間已有數小時。

警方指出，猜納辛明顯受到驚嚇。猜納辛稱，他從未見過這名女子，也否認與其死亡有任何關聯，推測女子可能是為了躲雨或休息，趁車輛停放期間、車門未上鎖時自行進入車內，懷疑她可能死於潛在疾病。

警方目前已把遺體送往法醫研究所進行驗屍，同時採集包括指紋在內的相關跡證，協助確認死者身分並釐清案發經過。