　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

快訊／剩86公分就滿了！　花蓮萬里溪堰塞湖提前發布紅色警戒

地方中心／花蓮報導

上週颱風帶來豐沛雨量，花蓮萬里溪堰塞湖水量持續增加，稍早農業部林業及自然保育署花蓮分署指出，目前距溢流警戒水位高度僅剩86公分，經推估水位可能將於明(17日)凌晨2時達到紅色警戒之水位高程，考量疏散撤離作業不適合於凌晨執行，故提前至今(16日)下午3時整發布紅色警戒。

▲▼ 花蓮萬里溪堰塞湖發布紅色警戒。（圖／地方中心翻攝）

▲花蓮萬里溪堰塞湖發布紅色警戒，下同。（圖／地方中心翻攝）

林保署花蓮分署說明，截至今天下午2時20分止，水位1,085.18公尺(蓄水量496.77萬立方公尺，約達總庫容97.4%)，接近警戒水位，請地方政府（花蓮縣政府、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所）針對影響範圍內住戶強制疏散撤離，包括萬榮鄉萬榮村、明利村，鳳林鎮森榮里、長橋里、山興里、鳳信里、大榮里、北林里等聚落；台鐵、公路台9線萬里溪橋、西寶大橋、農田水利取水設施、台灣自來水公司萬榮淨水廠設施以及水利河防構造物等公共設施；萬里溪下游河川區域範圍內各施工單位，並請通知相關施工廠商。

目前壩體易受溢流水沖蝕而潰決，造成大量水體下移，恐危及溪床活動人員安全，建議相關單位進行河道管制，並通知村民勿進入警戒區域及溪床活動。請萬里溪下游相關單位，預先啟動防災應變機制及河道管制，若有施工情形，請施工人員及機械撤離河道，做好事前防減災準備措施。

▲▼ 花蓮萬里溪堰塞湖發布紅色警戒。（圖／地方中心翻攝）

▲▼ 花蓮萬里溪堰塞湖發布紅色警戒。（圖／地方中心翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台積電法說變法會！ADR美股盤前重摔　台指期夜盤大跌
黃大煒、Vicky被爆三人行　他揭私下真實關係
快訊／驚傳巴紐關閉我外館！　陸外交部：一中原則是人心所向
阿根廷挺進決賽後惹禍　恐遭FIFA開罰
東南旅遊跟進「全面取消配房」
八點檔女星驚吐「快要失業了」！暴瘦19KG求戲拍
青安3.0總價一刀切　專家曝3大變局：一區感受最鮮明
快訊／又有熱帶低壓！估明增強為颱風「紅霞」　最新路徑曝
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北83歲翁開車起步竟逆向衝　連撞6車釀6傷…警方出招了

收176萬喬人事「還刪監視器滅證」　澎湖前議長判7年半定讞

高壓電桿被扯倒「整根砸民宅」阻路害27戶停電　肇事車跑了

醉男搭訕被拒竟呼巴掌！低胸妹、刺青妹聯手還擊　全進了警局

4公司捲致癌油案！台中地檢聲請扣押土地防脫產　法官准了

快訊／花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒！　萬榮鄉萬榮村15:00停班停課

花蓮萬里溪堰塞湖「紅色警戒」！213人強制性撤離　4橋預警性封閉

推拿師討200被拒悶殺老母　激動喊不是啃老族：這樣又拿不到財產

知名生技違法吸金3千萬！負責人判刑6年　2公司重罰4千萬

台大醫院鷹架崩塌活埋1人奪命！包商賠250萬和解...6人獲緩起訴

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

川普威脅伊朗下周開始炸電廠：炸到我說夠了為止

柴柴邀玩傳接球　每個人都照顧到了XD

新北83歲翁開車起步竟逆向衝　連撞6車釀6傷…警方出招了

收176萬喬人事「還刪監視器滅證」　澎湖前議長判7年半定讞

高壓電桿被扯倒「整根砸民宅」阻路害27戶停電　肇事車跑了

醉男搭訕被拒竟呼巴掌！低胸妹、刺青妹聯手還擊　全進了警局

4公司捲致癌油案！台中地檢聲請扣押土地防脫產　法官准了

快訊／花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒！　萬榮鄉萬榮村15:00停班停課

花蓮萬里溪堰塞湖「紅色警戒」！213人強制性撤離　4橋預警性封閉

推拿師討200被拒悶殺老母　激動喊不是啃老族：這樣又拿不到財產

知名生技違法吸金3千萬！負責人判刑6年　2公司重罰4千萬

台大醫院鷹架崩塌活埋1人奪命！包商賠250萬和解...6人獲緩起訴

堰塞湖紅色警戒　台鐵「今明花東車票」退票免手續費

衛哨外包掀爭議　立委蘇清泉籲提升軍人福利：營區安全不能BOT

新北83歲翁開車起步竟逆向衝　連撞6車釀6傷…警方出招了

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

全世界等梅西左腳射門、他卻右腳送致勝助攻　網驚：所以是傳奇

收176萬喬人事「還刪監視器滅證」　澎湖前議長判7年半定讞

深耕學甲建設有成！區長張明寶回任市府參議　地方成果獲肯定

衛武營爵士周9月登場！77歲10座葛萊美傳奇來台　3天卡司曝光

台積電法說變法會！ADR美股盤前重摔5%　拖累台指期夜盤大跌900點

搶暑假錢潮！湯姆貓與傑利鼠登陸高捷美麗島　台味周邊拚打卡商機

林莎.邊荷律加入《飢餓遊戲》　峮峮交代：不要相信仁甫哥XD

社會熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

獨／直擊小甜甜現身地檢署　涉過失傷害遭起訴

新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻神隱原因曝光

高雄校園霸凌！議員《鐵拳教育》金句轟特權

陽明交大教授砍死連襟　死者也是學霸

新竹教授砍死妹夫！父被起底也是學霸

即／北市驚傳死亡車禍！汽車右轉撞死機車騎士

帥警當男公關　「只能寵我哦」詐女客100萬

新竹連襟反目爆兇殺案　56年音樂教室爭產時間軸曝光

老師傅開公司車欠30萬罰鍰　老闆繳完車送他

人夫「遛小孩」變偷吃！躲停車場車震小三

泰獅航空出大包！飛到北海道「全機行李在高雄」

小甜甜車禍現場曝！　機車倒地碎片噴濺

更多熱門

相關新聞

熱氣球嘉年華＋豐年節估湧人潮　台鐵周末加開2列新自強號

熱氣球嘉年華＋豐年節估湧人潮　台鐵周末加開2列新自強號

配合台灣國際熱氣球嘉年華及太平洋南島聯合豐年祭等兩大花東夏季盛典，台鐵公司宣布，本周末加開台北=台東2列加班車，加強疏運。

花蓮萬里溪堰塞湖明早8點溢流　卓榮泰令抓準撤離時間、掌握人數

花蓮萬里溪堰塞湖明早8點溢流　卓榮泰令抓準撤離時間、掌握人數

即／自小客酒駕撞2機車　無辜女騎士1死1傷

即／自小客酒駕撞2機車　無辜女騎士1死1傷

剩1.04米　萬里溪堰塞湖快滿了

剩1.04米　萬里溪堰塞湖快滿了

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體撞死機車騎士

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體撞死機車騎士

關鍵字：

花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒影音

讀者迴響

熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

「教授殺死連襟！」網點破1關鍵：全家都有問題

阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

終場哨響梅西直接跪地！

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

日本AV女神選香港「不選台灣」　曝全亞洲工資最低

獨／直擊小甜甜現身地檢署　涉過失傷害遭起訴

嘉義「正妹物流士」是單身！　閨蜜出面闢謠

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

TWICE娜璉也跟進離開？媽媽發文「該享應有待遇」

新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻神隱原因曝光

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉

快訊／8級強風！　午後雨最大

與貝林漢姆爆口角　梅西嘲諷冷笑瘋傳

更多

最夯影音

更多
露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面