快訊／剩86公分就滿了！　花蓮萬里溪堰塞湖提前發布紅色警戒

地方中心／花蓮報導

上週颱風帶來豐沛雨量，花蓮萬里溪堰塞湖水量持續增加，稍早農業部林業及自然保育署花蓮分署指出，目前距溢流警戒水位高度僅剩86公分，經推估水位可能將於明(17日)凌晨2時達到紅色警戒之水位高程，考量疏散撤離作業不適合於凌晨執行，故提前至今(16日)下午3時整發布紅色警戒。

▲花蓮萬里溪堰塞湖發布紅色警戒，下同。（圖／地方中心翻攝）



林保署花蓮分署說明，截至今天下午2時20分止，水位1,085.18公尺(蓄水量496.77萬立方公尺，約達總庫容97.4%)，接近警戒水位，請地方政府（花蓮縣政府、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所）針對影響範圍內住戶強制疏散撤離，包括萬榮鄉萬榮村、明利村，鳳林鎮森榮里、長橋里、山興里、鳳信里、大榮里、北林里等聚落；台鐵、公路台9線萬里溪橋、西寶大橋、農田水利取水設施、台灣自來水公司萬榮淨水廠設施以及水利河防構造物等公共設施；萬里溪下游河川區域範圍內各施工單位，並請通知相關施工廠商。

目前壩體易受溢流水沖蝕而潰決，造成大量水體下移，恐危及溪床活動人員安全，建議相關單位進行河道管制，並通知村民勿進入警戒區域及溪床活動。請萬里溪下游相關單位，預先啟動防災應變機制及河道管制，若有施工情形，請施工人員及機械撤離河道，做好事前防減災準備措施。