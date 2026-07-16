北市連鎖幼兒園虐童「加重裁罰30萬」　教育局：調查7月底前完成

▲台北市政府。（圖／記者黃彥傑攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市私立連鎖幼兒園爆發學童遭不當對待。教育局今表示，對園方採取「從嚴、從速、從重」立場，除昨天祭出20萬元裁罰，今再開罰30.6萬元，合計開罰50.6萬元，2名涉案教保員將於完成調查程序送認定委員會審議，依法可處1至4年或終身不得擔任教保人員、罰鍰6萬至60萬元，調查結果7月底前完成。

台北市議員徐立信昨陪同家長們召開記者會，指控北市某私立連鎖幼兒園23名學童，超過半數、約12位學童疑似遭受不當對待，包括被拖行、孤立在走廊、被迫學狗爬以及強迫進食等，震撼教育界。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市教育局今（16日）表示，堅守兒虐零容忍的態度，裁罰均從嚴、從速、從重，除昨天祭出20萬元裁罰，今天再開罰30.6萬元，包括負責人未善盡管理監督責任、兩名園內人員知悉或目睹相關事件發生，卻未進行通報（個別裁罰）、聘僱未具教保人員資格教師、對家長收取未經許可項目費用、兩間幼兒園擴充使用補習班場地從事教保服務（分別裁罰）、從事分科教學等。

教育局強調，市長蔣萬安高度重視本案，已責成教育局加速調查進度，調查結果將在7月底前完成。同時已整合市府資源，全力支持並協助家長，包括提供專人單一聯繫窗口並協助幼兒安置、提供幼兒專業輔導服務（心理支持）、安排監視器影像觀看場地及設備、提供法律諮詢服務。