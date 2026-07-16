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台大醫院鷹架崩塌活埋1人奪命！包商賠250萬和解...6人獲緩起訴

▲台大醫院外牆更新工程鷹架倒塌。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲蘇姓移工去年進行台大醫院外牆更新工程時，因工架崩塌摔落死亡。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

台大醫院去年進行外牆更新工程時，發生工架崩塌意外，警消在散落物件中搜尋將近1天，才發現正在施工的蘇姓移工，被壓在散落物件下死亡，包商翔聯企業公司事後賠償家屬250萬元達成和解，台北地檢署16日依過失致死罪嫌，處分包商6人緩起訴1年，各需繳庫5萬元。

台大醫院東址外側在2025年4月21日發出巨大聲響，10層樓高的外牆鷹架無預警崩落，所幸大部分結構物件與雜物掉在3樓露台，幸未直接落在馬路或人行道，不過正在施工的蘇姓移工失聯，疑似被困，台北市府相關單位謹慎查找，在22日凌晨才在露台堆積的工架中找到人，但已經明顯死亡

檢察官根據事故原因鑑定報告，認為翔聯企業與下游包商未提供完善安全防護，讓現場人員為圖施工便利省時，把剛拆下的工架物件，直接堆放在一旁尚未拆除的工架上，導致工架超載、重心失衡而崩塌。

考量包商已坦承錯誤，協助將移工大體送回國、慰問金及賠償共250萬元，獲得家屬諒解，檢察官依違反《職業安全衛生法》、《刑法》過失致死等罪嫌，給予翔聯企業公司及林姓負責人、現場監工等6人緩起訴處分。

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