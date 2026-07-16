知名生技違法吸金3千萬！負責人判刑6年　2公司重罰4千萬

▲知名生技公司負責人違法吸金3000多萬元，違反銀行法遭判刑6年。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

嘉博科技與嘉博生醫負責人李世強，涉嫌以「茅台投資方案」及「健康大數據方案」為名，非法向不特定民眾吸金，總額高達數千萬元。彰化地方法院審理後，認定李世強等6名被告違反《銀行法》，分別判處應執行有期徒刑6年至1年不等刑期，２公司亦分別遭開罰3,000萬元及1,000萬元罰金。全案仍可上訴。

判決指出，李世強為吸收資金，自108年起推出「茅台投資方案」，以每單位10萬元預購「貴州茅台牛樟芝／牛蒡酒」（20瓶酒）為名，向不特定人招攬，約定1年後返還本金，並給付年化報酬率高達10%至24%不等的紅利。

李世強更延攬具有行銷能力的周承德擔任經銷總經理及總顧問，負責全台業務拓展，並透過許女（北區）、郭男（中區）等經銷商，以舉辦說明會、公開發表會或個別招攬等方式，向多數民眾推銷。

此外，李世強另與許女共同構思「健康大數據方案」，以預購康力生技生產的滴丸，推出30萬元及100萬元方案，約定1年期滿返還本金，並給付7%至10%的購物金（實質為紅利）及健檢服務，同樣以此模式吸收資金。

檢方偵辦，李世強等被告均堅稱「茅台投資方案」及「健康大數據方案」僅是商品預購，並非吸收存款，且因受疫情影響才導致計畫延誤，並無違反《銀行法》的犯意。部分被告則辯稱僅是分享投資資訊給親友，並非向「不特定人」招攬。

然而，法院審理後認定，「茅台投資方案」及「健康大數據方案」並非真實的商品買賣，而是假借各種名義，行非法吸金之實相關合約雖形式為「預購」，但實質上均承諾「保證獲利」及「到期返還本金」，且給付的紅利遠高於當時國內金融機構的定存利率，已嚴重擾亂金融秩序。

法院審酌李世強身為兩家公司的實際負責人，為核心決策者，參與程度最深，因此判處有期徒刑6年；而被告周男身為總經理及總顧問，負責主導業務推廣，判處4年2月；許女因參與該兩方案的招攬及構思，判處應執行3年6月；郭男則因擔任中區經銷商，判處2年8月。另考量被告蔡女、彭女2人坦承犯行並繳回犯罪所得，分別判處1年2月及1年，均緩刑3年。