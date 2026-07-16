快訊／14縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署針對14縣市發布大雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（16）日各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲。

大雨特報

影響時間：16日下午至16日晚上

＊大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日持續受西南風影響，南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及花東山區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及西半部山區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，各地高溫普遍在33至35度，大台北盆地、中南部內陸及東南部地區容易出現局部36度以上高溫，東南部有焚風發生的機率。

氣象署提醒，適逢年度大潮，西南部(嘉義至屏東)、東半部(基隆、新北、宜蘭至台東)沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易及局部淹水現象，請避免在海岸、港口及潮間帶等區域逗留。



資料來源：氣象署