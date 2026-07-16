颱風取消航班「不是先搶機票」　達人揭旅平險地雷：一毛都領不到

▲颱風取消班機，重新訂票前要先注意保單規定。（圖／CFP）

記者劉維榛／綜合報導

颱風天出國最怕班機取消，但很多人急著搶機票，卻忽略旅遊不便險的理賠規定，最後可能一毛都領不到。旅遊達人「跟著彭大去旅行」提醒，若自行安排替代班機，必須在原保險期間到期前完成，否則恐不符理賠資格，並整理出3大最容易踩雷的情況，呼籲民眾第一時間先確認保單，而不是急著搶機票。

搶訂機票前先看這條！保單「未生效」恐白忙一場



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「跟著彭大去旅行」在臉書粉專分享，先前沖繩颱風造成航班大亂時，就有旅客接到理賠中心電話，詢問是否在指定期間內重新規劃旅程，也就是說，班機被取消，如果你沒有在「原保險期間到期前」完成旅程的重新安排，可能就不符合理賠申請。

彭大表示，他回頭查看條款才發現，多家保險公司都有類似規定，旅客若自行購買替代班機，且該班機不是返回台灣，就必須在原保險期間到期前完成安排；若等保單過期後才重新訂票，即使後來真的出發，也可能無法申請理賠。對此，彭大也列出3種最常見的踩雷情況，如下：

．第一種狀況，假設7/10早上8點開始生效，航空公司通知7/10的班機取消，你在7/9下午趕快改買新機票，問題來了，「你安排的時候，保險根本還沒生效」，這樣就不符合條款的要求，領不到班機延誤，因為你提早飛了，旅程變更保險也還沒生效，無法申請。

．第二種狀況，班機取消後，先辦理退票，等保單到期後才重新安排旅程，同樣可能失去理賠資格。

．第三種狀況，回程航班取消，旅客一直候補機位，卻忘了延長保單，等到保單過期才搶到機位，保障恐因此中斷。

達人三提醒：改票順序顧好 理賠才不會落空



因此，彭大建議，接獲班機取消通知後，不要等到機位確認才處理保單，而是先把保險期間往後延長幾天，再視實際行程調整。他也給予三個務實提醒，「替代班機要在原保險期間到期前完成安排」、「延後保單不用等行程確定」，以及「返回中華民國的班機不受這個限制，但保險期間本身還是要涵蓋到你回到家為止。」

最後他強調，各家保險公司的條款不盡相同，遇到突發狀況時，應先向保險公司確認理賠規定，再決定是否改票，以保單條款及保險公司的認定為準。

＊本文由旅遊粉專《跟著彭大去旅行》授權提供。