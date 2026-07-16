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盧秀燕嗆中央官員下台　吳崢：台中市府SOP就是媽媽市長沒有錯

▲▼台中公布致癌油最新流向185家業者，中聯油脂。（圖／台中食安處）

▲台中爆發致癌油風波。（圖／台中食安處提供）

記者杜冠霖／台北報導

位於台中的中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，問題油流入市面，波及多家餐飲業者及校園團膳。根據《食安法》規定，地方政府是在第一線執行稽查跟裁罰的主管機關。台中市長盧秀燕則表示「查到哪裡、公布到哪裡」，並砲轟中央蓋牌，要求相關中央官員下台。對此，民進黨發言人吳崢今（16日）回應，台中市政府800天來完全沒有查，面對問題的唯一SOP，永遠都是媽媽市長沒有錯、都是中央的錯。

根據《食安法》規定，地方政府是在第一線執行稽查跟裁罰的主管機關。台中市府相關公文與稽查紀錄顯示，台中市政府在2022年到2025年共稽查6次，直到事件爆發前，真正抽驗油品只有1次，是2年多前的2024年4月26日。

對於盧秀燕稱昨稱，台中市政府食安向來採取「查到哪裡、公布到哪裡」的最高標準。吳崢回應，盧媽媽話說得漂亮。但如果，800天來完全沒有查呢？

吳崢說明，攤開紀錄，台中市自2022年來稽查中聯油脂，進場稽查6次，但真正抽驗油品只有2024年唯一「１次」，此後近800天沒有抽驗，根據《食安法》規定，地方政府就是在第一線執行稽查跟裁罰的主管機關。

吳崢表示，去年10月台中爆發非洲豬瘟，當時台中市政府不願意承擔責任，數度說謊、案情交代不清、烏龍消毒破壞案場，最後還想甩鍋中央。台中市政府行政怠惰，讓台灣產業帶來數十億的慘痛代價，至今還不到一年。

吳崢指出，顯然盧市府沒有記取教訓，台中市政府面對問題的唯一SOP，永遠都是媽媽市長沒有錯、都是中央的錯。

本文作者

杜冠霖

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