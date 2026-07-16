繼光香香雞推「88折應援套餐」　預測世足冠軍抽免費炸雞

▲繼光香香雞推2款88折應援套餐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

世界盃足球賽進入最後決戰，繼光香香雞即日起推出2款「88折應援套餐」，同時於3大官方社群平台舉辦抽獎活動，完成指定動作就有機會獲得免費炸雞兌換券。另外，Popeyes至22日前也推8入炸雞分享餐299元，現省76元。

繼光香香雞即日起至19日推出2款世足應援餐，A套餐含「香香炸雞XL」、「阿根廷魷魚M」及「蒜脆杏鮑菇」，優惠價342元；B套餐搭配「香香炸雞XL」、「阿根廷魷魚M」、「墨魚甜不辣（海苔）」及「甜心地瓜球」，優惠價365元，最高可省50元。

另外，19日23時59分前追蹤繼光香香雞官方臉書、IG或Threads，按讚活動貼文並留言預測哪一隊奪冠，即享抽獎資格。業者表示，各平台預計抽出8位，總共24位可獲得「香香炸雞」兌換券1張，每帳號限留言1次，7月20日公布得獎名單。

▲Popeyes推出「世足299雞戰餐」。

同樣搶搭世足熱潮，Popeyes推出 「世足299雞戰餐」，299元就能吃到8塊人氣組合，內含爽脆雞腿2塊、鬆脆雞柳條2條及鬆脆雞翅4隻，原價375元，可享約8折優惠，限時販售至22日。