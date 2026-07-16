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中央地方為致癌油互槓　綠黨團籲口水少一點：重點是讓制度更完整

▲▼民進黨輿情回應記者會，由幹事長莊瑞雄、書記長范雲共同主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

中聯油脂致癌油案延燒，傳出行政院長卓榮泰9日在院會中，不滿台中市率先公布問題油品流向，行政院發言人李慧芝則說，當天院會台中市副市長黃國榮首先表達認為中央沒有蓋牌，那就無須政治操作，應該共同合作解決當前問題。民進黨團幹事長莊瑞雄今（16日）也表示，食安問題中央地方都有責任，事情發生後現在看起來是口水各自在噴，中央地方口水可以少一點，朝野各黨團、行政部門都提出如何讓食安把關制度更完整才重要。

媒體報導，行政院長卓榮泰9日在院會中，不滿台中市率先公布問題油品流向，行政院發言人李慧芝則說，「現在最不需要的就是政治口水」。她指出，當天院會台中市副市長黃國榮首先表達認為中央沒有蓋牌，「那就無須政治操作，應該共同合作解決當前問題」，且院長的回應是面對食安問題中央地方必須合作，訊息就應密切串聯核對，民眾才能有正確訊息可依循。

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲今（16日）召開輿情回應記者會，莊瑞雄表示，食安問題，尤其是涉及到人民健康、安全，不管是中央跟地方都有責任。事情發生後，現在看起來是口水各自在噴，讓整個議題似乎已稍微脫離掉老百姓真正關切的問題。

莊瑞雄指出，民眾、消費者真正在意的是，事情發生後到底有沒有咎責，以及如何防範再發生食安問題。閣揆也在立院裡針對這次整個食品用油，造成消費者、大眾的恐慌，和下游業者一團亂。針對這些亂象和民眾的不安，也在國會裡表達遺憾與深思檢討，「接下來其實中央與地方口水可以少一點」，食安本來就是中央跟地方共同的責任。

莊瑞雄強調，以這次來看，朝野各黨團和行政部門都提出如何讓整個食安把關制度可以更完整，《食安法》是否要再修訂，要不要納入第三方強制訊息的揭露，以及刑責要不要加重，甚至對於消費者的保障、追訴期時效延長的部分。

莊瑞雄相信，把這次事件缺漏補起來才是重點，不然每天都說誰要道歉、誰不用道歉。以事發收到通報的時間跟真正下架的時間來比較，6月30日收到通報以後，地方政府也沒有即時下架，中央政府是認為資訊還不夠完整。

莊瑞雄指出，地方第一時間掌握的資訊最快，但中央涉及所有縣市、業者家數等資訊是否正確。所以民進黨團認為，相關資訊如果影響到消費者的健康安全，資訊要第一時間公開，但站在中央政府立場，資訊到底是否完整、正確，這也是責無旁貸。

 
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