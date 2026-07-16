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李四川支持度輸蘇巧慧　李競辦批「綠營自產民調」：蘇貞昌招數

▲李四川出席全齡護牙政策發表 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲國民黨新北市長參選人李四川 。（圖／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／新北報導

新台灣國策智庫今（16日）公布新北市長選情最新民調結果，在支持度方面，國民黨參選人李四川獲40.0%支持、民進黨參選人蘇巧慧獲40.2%支持，另有19.8%民眾無法選出任一人。對此，李四川競辦發言人吳亮賢表示，蘇巧慧陣營頻以自產民調宣稱民調追上的做法，如同8年前蘇貞昌對侯友宜使出的招數，但最終侯大勝蘇29萬票。

吳亮賢進一步指出，2018年同樣是七月份，蘇貞昌陣營一樣透過親綠智庫釋出一份自產民調，宣稱蘇貞昌民調追上侯友宜，選情呈現五五波，8年後蘇巧慧陣營再次使出蘇貞昌當年招數，時間點跟做法幾乎一致；此外，8年前蘇貞昌陣營對侯友宜百般的羞辱與抹黑，8年後蘇巧慧陣營也完全重現在李四川身上，證明蘇家的選舉攻擊手段，果真一代傳一代。

吳亮賢也提出三項數據稱，綠營的自產民調，反而重重打臉蘇巧慧。吳說，第一，上個月民進黨的自產內參民調，蘇巧慧領先2.5%，一個月後親綠智庫的自產民調，蘇巧慧卻只剩打平，看好度部分蘇巧慧甚至落後李四川2%，一來一往證明，在綠營自家民調中，蘇巧慧的民調趨勢反而呈現下降；此外，該民調樣本34.6%為民進黨支持者，僅有22%國民黨支持者，顯示該民調具有強烈機構效應，也不符合新北選舉實況。

吳亮賢表示，第二，該民調問卷中有關「蘇巧慧的妹妹蘇巧純，在爭取政府部門的補助與投資時，沒有落實公職人員利益衝突迴避的揭露與審查，認為蘇巧慧可能涉及圖利」，對於蘇巧慧的回應，38.1%民眾不能接受，高於接受的34.9%，證明即便在高度民進黨支持者樣本的民調中，多數民眾仍不接受蘇巧慧對於自家爭議的神隱迴避及轉移焦點。

吳亮賢說，第三，蘇巧慧陣營持續以李四川胞弟事件作為攻擊手段，甚至有網軍側翼以AI製圖將李四川抹黑為黑道，但李四川直球回應，成年人必須對自己的行為負責，如果是弟弟做的就該自己承擔法律責任，該民調數據也顯示，李四川的說法獲得76.1%民眾接受，比例極高，證明蘇巧慧陣營長期以來的不實連結與攻擊手段，不被大多數民眾認同，且對比蘇巧慧對於家人爭議始終神隱迴避的做法，民眾接受度高下立判。

吳亮賢表示，蘇貞昌8年前以自產民調及抹黑攻擊侯友宜的方式，最終已被新北市民用選票重重打臉，奉勸蘇巧慧，與其模仿爸爸蘇貞昌當年的手段，不如好好回到正軌，放下潑髒水、網軍側翼的選舉方式，好好回到政見論述，還給新北市乾淨選風。

新台灣國策智庫民調經費來源為財團法人凱達格蘭基金會。調查對象是戶籍在新北市，年滿20歲的一般民眾，採市話調查方法，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查。

調查時間為115年07月12日至07月14日，晚上6時至晚上10時進行，共完成1080份有效樣本。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.98個百分點，另依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。

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