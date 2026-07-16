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遭爆學生時期當抓耙子監控學生　林奕華：2020就被攻擊過

▲▼號召全民為世壯運應援-林奕華。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市副市長林奕華。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

加拿大約克大學副教授沈榮欽今（16日）在臉書分享一份歷史文件，指台北市副市長林奕華、台南市長黃偉哲在學生時期都曾擔任國民黨的「抓耙子」，掌握學生動態。對此，林奕華回應，2020年時候就有人用這個攻擊過她，參與社團有老師、教官來聊聊都很正常，「所以我必須說，我們並沒有任何的能夠去跟異議社團接觸的機會」。

林奕華說，2020年時候就有人用這個攻擊過她，但大家都知道，她從高中就是國民黨籍，參與社團時老師、教官來聊聊天都覺得非常正常的事情，「所以我必須說，我們並沒有任何的能夠去跟異議社團接觸的機會」。

「再來，也從證明資料中證明，他們要怎麼寫這件事情是我們沒有辦法知道的，但可以證明是我們並沒有所謂『支理任何經費』這件事情，從客觀資料裡面可以看到。」林奕華強調，另一端要怎麼寫他們的資料，這完全無法得知。

媒體追問，台南市長黃偉哲當時是否也有參加這個社團？林奕華說，黃偉哲的狀況她不清楚，只能知道自己的狀況。她說，自己是國民黨籍，參與社團時老師跟教官來關心一下社團運作狀況、有沒有需要幫忙的地方，其實是學校老師的關心。

「至於那些資料我自己看到也很驚訝，就是我們並沒有接受任何的說什麼樣的接到什麼指示，並沒有這些事情。」林奕華說，從現在資料中看到，跟2020年講的是一樣的，沒有領取任何的津貼，從這件事情就可以證明是不知情的狀態。

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