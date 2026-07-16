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熱氣球嘉年華＋豐年節估湧人潮　台鐵周末加開2列新自強號

▲▼台鐵,EMU3000型新自強號。（圖／台鐵公司提供）

▲配合熱氣球嘉年華及豐年祭活動，台鐵周末加開加班車。（資料圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

配合台灣國際熱氣球嘉年華及太平洋南島聯合豐年祭等兩大花東夏季盛典，台鐵公司宣布，本周末加開台北=台東2列加班車，加強疏運。

2026年臺灣國際熱氣球嘉年華即日起至8月20日於台東鹿野高台盛大登場，不但有全球首顆「吉伊卡哇熱氣球」天天在鹿野高台展球，並在台東各地設置了8處聯名實體打卡景點，7月23日清晨4時20分也將在太麻里曙光園區舉辦曙光場光雕展。

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另2026太平洋南島聯合豐年節則於今天起至19日在花蓮德興大草坪熱鬧舉辦，以「Palafang巴拉訪－來自花蓮的邀請」為主題，推出「夢想、啟航、綻放、世界」四大主題之夜；7月16日下午也將首度在花蓮市區金三角商圈舉辦海洋踩街嘉年華，豐年祭也邀請夏威夷、大溪地、馬達加斯加等國際南島樂舞團隊前來展演，現場設有超過180攤原住民文化與美食市集。

台鐵公司表示，配合「2026台灣國際熱氣球嘉年華活動」、「2026太平洋南島聯合豐年祭活動」，7月18日至19日再加開2列次EMU3000型自強號，包括樹林-台東5230次、台東-台北5251次，疏運活動人潮，相關加開列車車次、時刻，可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢及訂票。

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