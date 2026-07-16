KTV喝通宵撞死女騎士！23歲酒駕男「兩眼全血絲」　嚇到呆站路邊

記者鄧木卿、許權毅／台中報導

台中市東區樂業路上午11點發生一起酒駕致死車禍，23歲羅姓工人開著自小客車逆向對撞2名機車女騎士，其中1名69歲黃女被撞飛10公尺，身體對折倒地不起，送醫搶救不治。羅男酒測值0.58mg/l，發現闖了禍呆站在路邊，據了解，羅男疑似和友人在北區KTV喝通宵，直到早上10點多離開，兩眼還佈滿著血絲。

▲▼台中男子疑似在KTV喝通宵後，開車逆向撞死女騎士，機車被撞到粉碎。（圖／記者許權毅攝，下同）

羅男上午離開KTV後，駕駛自小客車沿樂業路要回家，在該路段跨越對向車道逆向行駛，對撞騎乘機車的44歲吳女及69歲黃女，羅男毫無煞車，不但撞掉機車前輪輪軸，零件散落一地，還衝進路旁的肉圓店。

吳女肢體擦傷，意識清醒，送往中國附醫，黃女則被強大撞擊力撞得身體對折，重摔在地，多處開放性骨折，當場沒了呼吸心跳，地上全是血跡，附近路人見黃女躺在熱到發燙的路面，都幫忙撐起雨傘遮蔽炎熱的太陽。

目擊車禍的民眾說，他是聽到巨大聲響探頭一看才知道，他清楚看到羅男兩眼佈滿著血絲，可能是發現闖下大禍，不知如何是好，嚇呆了站在街頭，直到警方到場。

警方除測得羅男酒駕外，毒品唾液快篩則是陰性反應，全案依公共危險罪及過失致死罪移請台中地檢署偵辦。

▲▼女騎士機車嚴重變形。

▲▼羅男被依公共危險和過失致死罪嫌送辦。（圖／民眾提供）