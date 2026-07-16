屏東夏日泡泡趴18日登場！巨型滑水道超好玩　還有千份雞蛋冰

▲屏東市「夏日泡泡趴」18日引爆千禧公園。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所暑假人氣活動「2026夏日泡泡趴」將於18日下午在千禧公園登場，今年全面升級大型滑水道、泡泡戲水區及互動闖關，還有泡泡科學DIY、限量雞蛋冰、防水包免費送，打造親子消暑樂園，邀大小朋友一起清涼迎暑假。

「夏日泡泡趴」開幕特別邀請 「缺席舞團」帶來精采舞蹈演出，炒熱全場氣氛。為了民眾安心戲水，主辦單位今年以「安全、環保、寓教於樂」為核心，打造專屬兒童的「大型氣墊水樂園」，引進小藍鯨、奧特曼、史迪奇、海底總動員等趣味設施，並貼心架設兩座遮陽式水池。現場設施全面採用無毒、防滑的 PVC 安全材質，嚴格把關讓家長更安心。

活動現場更規劃丟水球、障礙穿越、字母搜尋、平衡木運送等四大趣味關卡，前100名報名且完成闖關的民眾，即可獲得精美泡泡槍。

為讓環境教育向下扎根，現場設置 「泡泡科學 DIY」，融合環保意識與趣味遊戲，帶領大小朋友利用環保洗劑調配黃金比例泡泡水，並運用回收資源物件改造為「巨型吹泡泡工具」，兼具知性與感性體驗。為回饋熱情參與的鄉親朋友，活動當日只要在現場拍照打卡，即可免費領取雞蛋冰，限量 1,000 顆，送完為止。還有500個屏東夏日泡泡趴限定款可愛防水包，只要在現場拍照打卡，並按讚「屏東市公所」粉專，即可獲得。豐富多元的活動內容，期盼為大小朋友帶來高溫下的沁涼與歡樂。

屏東市長周佳琪表示，公所團隊積極舉辦「夏日泡泡趴」，目的就是希望引導兒童多到戶外運動、接觸大自然，讓平時課業繁重的身心獲得舒解。今年市公所嚴格把關，打造出安全、清涼的優質戲水場域，並引入豐富的泡泡童玩與大型水上設施，全面升級遊玩體驗。

周市長歡迎鄉親朋友們18日午後攜家帶眷前往千禧公園。在炎夏中共同享受這場充滿童心與童趣的消暑盛宴，藉此創造高品質的親子陪伴時光，為家庭創造專屬的暑期美好記憶。