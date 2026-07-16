上班10年狂睡醒來滑抖音！副法警長下班直播賣佛具...法院認了

▲▼高雄少家法院黃姓副法警長被爆上班天天睡到打呼，還直播帶貨。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄少年及家事法院一名黃姓副法警長遭踢爆，長達10年幾乎天天在上班時間呼呼大睡，不僅上午近10時就趴桌入睡，午休後還能一路睡到下午三、四點，鼾聲大到充斥整間法警室，甚至連押解人犯、同仁辦公進出都吵不醒他，爆料者更指控，他睡醒後不是滑手機、刷抖音，就是外放影音、講電話聊天，甚至下班還兼差直播賣佛具，引發同仁強烈不滿。對此，高雄少家法院證實，黃員確實曾於上班時間打瞌睡，將依法查處。

投訴爆料稱，黃姓副法警長的座位設在羈押人犯的法警室，卻經常在勤務時間睡得鼾聲如雷，無論上午、下午皆是如此，長年下來早已成為辦公室公開祕密，「整間辦公室都是他的打呼聲」。

爆料者指出，黃男醒來後經常滑手機、刷抖音，還把影音音量開得很大，加上講電話聊天、談生意毫不避諱，讓辦公室整天充斥各種噪音，嚴重影響其他同仁工作。

除了勤務表現遭質疑，爆料者還指控，黃男下班後兼差在臉書直播販售佛具，擔任「東港神佛藝品」直播主持人，雖然不露臉，但全程以聲音帶貨，相當熟練。

爆料者表示，黃男平日鮮少處理重要業務，卻對外宣稱工作繁重，還身兼主管職領取主管加給，考績年年甲等，讓基層同仁難以接受。更令大家不滿的是，黃男仍經常以主管身分指揮、責備同仁，形成強烈反差，「每天睡覺、玩手機的人，卻還在督導別人工作」。

對於相關爆料，高雄少年及家事法院表示，經初步調查，確認黃姓副法警長確實曾因精神不濟，在上班時間有打瞌睡情形，將依公務人員相關法令辦理。至於是否利用下班時間從事網路直播及兼差，仍待進一步調查釐清；若查證屬實且涉及違法或違反相關規定，將依調查結果循程序處理，其餘爆料內容也將持續查明並作適當處置。