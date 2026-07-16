詭異！孕婦芭比竟直接「開腹取嬰」　媽媽網紅驚：肯尼跑去哪了

▲英國一款超寫實的孕婦娃娃，玩家能親自拆開孕肚、擠破透明「羊水囊」幫娃娃剖腹產。（翻攝自IG@mamastillgotit_）

圖文／鏡週刊

英國一款芭比娃娃近期引起熱議，因為這款娃娃不僅擁有圓滾滾的塑膠孕肚，最驚人的是，玩家竟然能親自動手幫她進行「剖腹產」，甚至連「羊水」也完整還原，超逼真的生子過程在社群平台上引發熱烈討論。

徒手擠出「羊水黏液」娃娃！ 擬真剖腹產過程引爆話題

根據外媒報導，這款名為「My Mini Baby Mom & Surprise Doll」的孕婦娃娃目前已在英國開放預購。她的外型與經典芭比類似，但身上卻有一個隆起的塑膠孕肚。神奇的是，只要輕輕將這片孕肚拆卸下來，就能看到一個透明、捏起來軟Q的「羊水」，裡面還裝著像史萊姆一樣的黏稠液體，而迷你嬰兒就蜷縮在其中。

這款玩具的玩法簡直就像是一場簡易的剖腹產手術。玩家在取出羊水囊後，可以隔著透明外膜擠壓嬰兒，最後只要用力將外囊拉緊、扯出一個小洞，就能親手將嬰兒從小洞中「生出來」。如此寫實的設計，讓許多人在感到新奇之餘，也直呼有點視覺衝擊。

產後就有腹肌 媽媽集體崩潰

相較於極度擬真的生產過程，這款娃娃「產後恢復」的速度就顯得有些超現實了。生完寶寶後，玩家只需將剛剛拆下來的孕肚「反轉過來」重新扣上，原本碩大的孕肚就會瞬間變成平坦、甚至帶有線條的皮拉提斯健美腹肌。

這項功能讓英國知名的金路易絲·博伊斯（Louise Boyce）在IG開箱時直接看傻眼。她對著鏡頭露出一臉震驚的表情，開玩笑地問道：「我想問一下，肯尼跑去哪了？還有，如果這位媽媽能分享她的產後健身菜單，那真的太棒了，因為剖腹產後能立刻擁有這種腹肌……真是絕了！」

網友笑瘋瘋狂許願：期待推出「產後憂鬱芭比」跟「子宮切除芭比」

影片曝光後，大批網友與新手媽媽湧入留言區大開玩笑。有人直言：「我真的分不清楚這到底算是有教育意義，還是有點恐怖，可能兩者兼具吧！」也有經歷過剖腹產的媽媽心酸調侃：「我的兩次剖腹產過程完全不是這樣，我都還沒反應過來，外套就被護理師脫掉了。」

更有網友幽默敲碗，希望玩具公司能推出更貼近現實的版本：「我正在等待『產後憂鬱芭比』，最好帶著好幾個月都不會消退的孕肚、看起來有點輕微憂鬱、眼線融化掛在臉上，而且頭髮還要隨便用鯊魚夾盤起來。」甚至還有網友大膽提議：「迫不及待想看到『子宮切除術芭比』了，最好還能附贈更年期激素貼片！」這款超前衛的孕婦娃娃，無疑成功在媽媽圈與社群上掀起了一波全新的討論熱潮。



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