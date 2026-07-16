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16度招標終發包！小琉球1500噸垃圾山開始清運　首日回運30噸

▲清運小琉球垃圾。（圖／屏東縣政府提供）

▲清運小琉球垃圾。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

小琉球資源回收物清運案歷經15次流標，島上堆置高達1500公噸資收物，引發環境與觀光疑慮。在屏東縣政府介入協調下，第16次招標終於完成發包，今16日正式啟動回運作業，首日已清運約30公噸，縣府並派員全程督導，希望儘速清除堆置垃圾。

▲清運小琉球垃圾。（圖／屏東縣政府提供）

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▲清運小琉球垃圾。（圖／屏東縣政府提供）

為確保資收物回運順利，屏東縣政府今日由環保局顏幸苑局長偕同政風人員，率領12位同仁及8位警察局同仁，分別駐點於琉球鄉廢棄物堆置場、大福漁港及鹽埔漁港，全程監督裝載、運輸及卸運作業，同時由警察局同仁協助戒護資收車輛及隨車人員安全，確保回運船舶順利啟航，今日承包廠商共出動5輛抓斗車，已順利回運約30公噸資源回收物，後續將持續依計畫加速清運，儘速完成資收物回運工作。

屏東縣政府表示，目前正值夏季高溫及暑假觀光旺季，小琉球是全國重要觀光景點，每年吸引大量遊客，但島內竟累積1,500公噸資源回收物，不僅有孳生病媒蚊、增加登革熱等傳染病風險，也嚴重影響環境品質及觀光形象，因此周春米縣長親自指示環保局、警察局、政風處及相關單位立即介入，全力督導公所完成清運工作。

環保局表示，廢棄物之清除屬於鄉公所法定權責，環保局則負責廢棄物之後端處理，此次縣府介入，不只是為了解決眼前資收物堆置問題，更希望督促琉球鄉公所建立長期穩定的廢棄物清運機制，確保居民生活品質及觀光環境不再受到影響，縣府環保局也將持續掌握清運進度，全力守護小琉球環境。

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