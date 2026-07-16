　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

桃園「佛系交警」涉圖利罪起訴　取締嚴重違規卻「輕罰」被抓包

▲桃園市警局交通大隊曾姓警員於2022年間在中壢地區執勤攔檢違規車輛，涉嫌放水讓違規駕駛以較輕微違規開罰，致使3名駕駛少罰約2萬4,600元。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市警局交通大隊曾姓警員於2022年間在中壢地區執勤攔檢違規車輛，涉嫌放水讓違規駕駛以較輕微違規開罰，致使3名駕駛少罰約2萬4,600元。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局交通大隊曾姓警員於2022年間在中壢地區執勤攔檢違規車輛時，涉嫌對嚴重違規駕駛以較輕微開罰，致使3名駕駛人少罰共2萬,4600元，足生損害於桃園市警局及桃園市政府交通事件裁決處對於交通違規管理之正確性；桃園地檢署依貪污治罪條例之圖利罪嫌將提起公訴。

檢警調查，47歲的曾姓警員為桃園市警局交通大隊隊員，負責綜理業務及警察職權相關工作，負責執行相關交通違規取締事項，涉嫌於2022年2月至8月間在中壢區取締3名被吊銷或註銷汽機車駕照駕駛，不按照遵行方向行駛、臨時停車等違規車輛，應本於職權舉發並填製舉發違反道路交通管理事件通知單予以裁罰，卻僅就違規事項開立較微的300元至900元罰單，致使3名汽機車駕駛少罰共2萬4,600元，涉嫌圖利駕駛與足生損害於桃園市警局及桃園市政府交通事件裁決處對於交通違規管理之正確性。

桃檢複訊時，被告曾姓警員所為，係觸犯貪污治罪條例之公務員對主管事務圖利及刑法之行使公務員登載不實公文書等罪嫌，建請法院從重之對主管事務圖利罪嫌提起公訴。

 【更多新聞】

國3龍潭段6車連環撞！瑪莎拉蒂追尾前車　後方煞不住4車撞一堆

清潔隊員開清潔公司！還開垃圾車運自家廢棄物　貪污罪起訴

擴大凍卵+托育補助　桃園市婦幼三大友善補助升級

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
喝通宵撞死女騎士　23歲男「兩眼全血絲」呆站路邊
快訊／台積電魏哲家宣布　加碼投資美國千億美元
獨／Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　陸網紅驚：台灣人太自
韓股暴跌！20歲小白「持刀猛砍財經網紅」：他說會一直漲
快訊／北市帥警兼差男公關詐百萬　2大過遭免職
子瑜後第二人！JYP再推17歲台灣女孩　美到韓網暴動
飛抵北海道「全機行李還在高雄」　航空站曝原因
誘拐小姊妹性剝削　「台中許光翰」起底
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

KTV喝通宵撞死女騎士！23歲酒駕男「兩眼全血絲」　嚇到呆站路邊

桃園「佛系交警」涉圖利罪起訴　取締嚴重違規卻「輕罰」被抓包

上班10年狂睡醒來滑抖音！副法警長下班直播賣佛具...法院認了

警抄竹聯幫洗錢水房！掛「紫醉金迷」匾額　盼大紅大紫超搶眼

通緝犯逃亡泰國！經營大麻店被爆頭慘死　2兇手判賠家屬431萬

快訊／北市帥警兼差男公關詐乾姊百萬　分局人評會火速2大過免職

誘拐小姊妹性剝削收押「台中許光翰」起底　曾帶未成年女友偷公仔

2奶汪蹺家路中亂竄！所長巡邏認出熟面孔　一手抱起送回家

曾燦笑合影！新竹連襟反目爆兇殺案　56年音樂教室爭產時間軸曝光

小甜甜車禍現場曝！亮粉Mini Cooper左轉擦撞　機車倒地碎片噴濺

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

柴柴邀玩傳接球　每個人都照顧到了XD

法國0:2慘敗西班牙出局　姆巴佩開砲：配不上四強　亞馬爾6殺封神闖決賽

KTV喝通宵撞死女騎士！23歲酒駕男「兩眼全血絲」　嚇到呆站路邊

桃園「佛系交警」涉圖利罪起訴　取締嚴重違規卻「輕罰」被抓包

上班10年狂睡醒來滑抖音！副法警長下班直播賣佛具...法院認了

警抄竹聯幫洗錢水房！掛「紫醉金迷」匾額　盼大紅大紫超搶眼

通緝犯逃亡泰國！經營大麻店被爆頭慘死　2兇手判賠家屬431萬

快訊／北市帥警兼差男公關詐乾姊百萬　分局人評會火速2大過免職

誘拐小姊妹性剝削收押「台中許光翰」起底　曾帶未成年女友偷公仔

2奶汪蹺家路中亂竄！所長巡邏認出熟面孔　一手抱起送回家

曾燦笑合影！新竹連襟反目爆兇殺案　56年音樂教室爭產時間軸曝光

小甜甜車禍現場曝！亮粉Mini Cooper左轉擦撞　機車倒地碎片噴濺

Nike新鞋「橘綠紅」出事了！7-Eleven怒告侵權　配色惹議恐銷毀

中央地方為致癌油互槓　綠黨團籲口水少一點：重點是讓制度更完整

夏天限定「水上漂」體驗！桃園大王蓮開放乘坐　花期美到8月

杯葛蔣萬安施政報告　民進黨送「山蘇」轟淹水天坑加砍樹、施政沒半步

KTV喝通宵撞死女騎士！23歲酒駕男「兩眼全血絲」　嚇到呆站路邊

青安3.0總價一刀切　專家曝3大變局：一區感受最鮮明

壽司郎「鮭魚腹一本燒」網路爆紅　每日限量供應、中午後常完售

「幾句副歌掀翻唱熱潮」還有超多公司談合作　原唱竟是政大高材生

金宇彬新婚寵妻！巧遇粉絲合照　幫申敏兒打廣告：記得看她的電影

快訊／台積電魏哲家宣布加碼投資美國千億美元　擴充2奈米製程

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

社會熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

獨／直擊小甜甜現身地檢署　涉過失傷害遭起訴

新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻神隱原因曝光

陽明交大教授砍死連襟　死者也是學霸

高雄校園霸凌！議員《鐵拳教育》金句轟特權

新竹教授砍死妹夫！父被起底也是學霸

即／北市驚傳死亡車禍！汽車右轉撞死機車騎士

帥警當男公關　「只能寵我哦」詐女客100萬

老師傅開公司車欠30萬罰鍰　老闆繳完車送他

人夫「遛小孩」變偷吃！躲停車場車震小三

泰獅航空出大包！飛到北海道「全機行李在高雄」

小甜甜車禍現場曝！　機車倒地碎片噴濺

新竹連襟反目爆兇殺案　56年音樂教室爭產時間軸曝光

更多熱門

相關新聞

即／台中前議員冉齡軒詐助理費　做法會消災判刑定讞

即／台中前議員冉齡軒詐助理費　做法會消災判刑定讞

國民黨籍台中市前議員冉齡軒，被控於任內涉嫌詐領助理費148萬餘元，用以做法會為家人消災、打掃私人佛堂等等，一審將冉女判刑4年、褫奪公權3年，其邱姓丈夫判刑2年4月。二審仍判冉女4年、褫奪公權3年，丈夫則加重改判刑3年8月。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

蘇澳鎮公所課員疑放水助青農領補助　2人遭羈押

蘇澳鎮公所課員疑放水助青農領補助　2人遭羈押

LINE揪團飆車　18飆仔這下慘了

LINE揪團飆車　18飆仔這下慘了

逼廠商送原廠威而鋼　判刑10年4月

逼廠商送原廠威而鋼　判刑10年4月

家族企業圍標撈2906萬　金門縣議員洪成發被起訴

家族企業圍標撈2906萬　金門縣議員洪成發被起訴

關鍵字：

桃市警局交大員警取締違規涉輕放貪污桃園地檢署

讀者迴響

熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

「教授殺死連襟！」網點破1關鍵：全家都有問題

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

終場哨響梅西直接跪地！

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

嘉義「正妹物流士」是單身！　閨蜜出面闢謠

獨／直擊小甜甜現身地檢署　涉過失傷害遭起訴

日本AV女神選香港「不選台灣」　曝全亞洲工資最低

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

TWICE娜璉也跟進離開？媽媽發文「該享應有待遇」

新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻神隱原因曝光

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉

快訊／8級強風！　午後雨最大

天天胃痛、脹氣「照胃鏡卻正常」　醫師揭真相

更多

最夯影音

更多
露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面