杯葛蔣萬安施政報告　民進黨送「山蘇」轟淹水天坑加砍樹、施政沒半步

▲台北市長蔣萬安16日於議會進行施政報告，遭民進黨議員抗議。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

台北市議會開議，市長蔣萬安今（16日）赴議會施政報告，民進黨照慣例提出權宜問題，除了對蔣的近日淹水、砍樹問題提出批評外，民進黨也拿出「淹水天坑加砍樹，萬安施政沒半步」、「蔣萬安施政無能」手板在蔣萬安旁大聲唸出，並且送上一盆山蘇，強調「我們要告訴蔣市長，山蘇、小樹要種在土裡，而不是水溝」，蔣萬安則全程低著頭並未給予回應。另外民進黨議員也分別送上足球、紅黃牌給蔣萬安，喊話別踢皮球，市府傲慢的施政態度，要給紅牌一張驅逐出場。最終程序發言約47分鐘，蔣萬安才上台進行施政報告。

民進黨議員林亮君表示，這陣子台北市發生非常多事情，台北市現在真的拉起萬安警報，這段期間不管是在淹水問題、水溝清理問題、樹一點一滴被斷頭了、颱風假放假標準不一致，現在的萬安警報，大家都覺得市政府真的螺絲掉滿地，蔣萬安市長的治理是口號治理、遇事神隱、決策失序。

林亮君表示，在淹水議題上，蔣市長說過要AI治水，要花很多錢在防洪提升，但這次強降雨，內湖居然發生這麼嚴重淹水問題，第一時間也沒看到市長積極回應，事後也沒有看到完整檢討報告，對台北市民來說好像下過水無痕，市府沒有自省能力，也沒有修正能力，還告訴各位市民朋友極端氣候沙包要記得堆、水溝記得清，這些都是市府應該要先做好的，現在反倒是要市民一起來幫忙，那蔣市府在做什麼呢？

林亮君提到，接下來是大家很關心的砍樹問題，一個要永續發展的城市希望綠色植栽、樹木越多越好，但最近的砍樹美其名是接下來要颱風季了所以要修樹砍樹，但近期的修樹讓市民覺得非常粗暴，台北市應該自詡一個要為綠色城市的典範，但是在近期讓大家看到是如此的粗暴。

林亮君說，從淹水到砍樹再到颱風假放假不一，整個市府決策失靈，萬安警報苦的是市民，而且更嚴重的是政策失能的問題，接下來預算會期要到了、風災要到了，整個台北市政府螺絲掉滿地。

民進黨議員王閔生則表示，身為民進黨團的總召，在上個會期到這個會期其實才短短十幾天，市政問題連續不斷發生，面對淹水、天坑、再面對修樹砍樹爭議，放了史無前例的颱風整備假，自己想這段時間市長表現出來的是治理無方、進退失據。

王閔生表示，講到淹水，蔣萬安先是怪給一天的強降雨，那其他台北市區域沒有嗎？講到砍樹修樹，市民朋友質疑標準時，難道不能反映嗎？結果市府第一時間卻是要提告。

王閔生也拿出手板直言，現在市府治理無方、進退失據的狀況，民進黨團必須正式表達對市政嚴正的批判，希望送這幾句口號給蔣萬安市長，希望能拴緊螺絲，因為任期可能只剩下這半年，拜託大家，拜託市府，希望蔣萬安市長帶領所有市政府官員可以深自檢討。

接著，王閔生率民進黨團手持「淹水天坑加砍樹，萬安施政沒半步」、「蔣萬安施政無能」手板在蔣萬安旁大聲唸出，並且他們也送上一盆山蘇給蔣萬安，強調「我們要告訴蔣市長，山蘇、小樹要種在土裡，而不是水溝」。蔣萬安則全程低著頭並未給予回應。

民進黨議員顏若芳則準備一顆足球，她向蔣萬安喊話，「你可以踢足球，但是你不可以一直踢皮球，請你如果真的想踢皮球，在你市長室裡自己好好踢，甚至管好你這位常常越位的幕僚，請他不要一直越位超過市長，來代表你發言來攻擊議員，希望這顆足球你能放在市長室，身為市長不該這樣踢皮球」。

▲民進黨議員顏若芳送蔣萬安一顆足球，要北市府遇事不要一直踢皮球。（圖／翻攝直播）

民進黨議員陳賢蔚也表示，蔣萬安市長做為台北市大家長，在城市治理競賽中搞錯對手了，不是沈伯洋、議員、更不是廣大台北市民，對手是不斷發生的市政問題，自己要針對近期一連串離譜的違規行為，舉牌警告。

陳賢蔚此時拿出黃牌表示，面對遮陽傘採購爭議，市府沒辦法第一時間向市民開誠布公地說明為什麼比別人貴，違規！黃牌一張！面對質疑卻任由廠商自行施作，破壞台北市容，違規！黃牌一張！面對強降雨來襲，導致不該淹水的區域淹水了，卻沒辦法交代為何無法定期清淤，違規！黃牌一張。

陳賢蔚表示，面對市民質疑水溝長出山蘇，蔣萬安不但沒有解釋清楚還扯東扯西，違規！黃牌一張。連去發放慰問金都造成烏龍鬧劇，徒增市民困擾，違規！黃牌一張。面對網路社群大量路樹遭砍的批判，市長跟市府的說法前後不一，造成市民不信任感，違規！黃牌一張。面對巴威颱風來襲，不尊重專業氣象團隊建議，恣意放颱風假，違規！黃牌一張。防災時應該扮演協調領導的指揮官角色，卻對基層嗆聲放話，違規！黃牌一張。

陳賢蔚強調，市府最大的問題、最大的違規就是死不認錯、硬不檢討，面對問題、面對質疑，只會怪中央、怪議員、怪市民，面對市府這樣傲慢的施政態度，自己要給紅牌一張，將這樣錯誤違規的執政態度驅逐出場。

▲民進黨北市議員陳賢蔚批北市府施政態度傲慢，送蔣萬安一張紅牌驅逐出場。（圖／翻攝直播）