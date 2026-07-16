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快訊／北市帥警兼差男公關詐乾姊百萬　分局人評會火速2大過免職

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）
▲莊姓男警被起訴涉嫌詐騙男模店女客人100萬元及洩漏勤務上知悉的民眾個資等罪。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市警察局文山一分局警備隊莊姓警員，遭查出於留職停薪期間涉足特種營業場所擔任男公關，並衍生多段婚外情、涉嫌詐取他人財物、洩漏職務秘密等情事。北檢15日偵查終結，依涉嫌詐欺、違反《個人資料保護法》及洩漏國防以外秘密等罪嫌提起公訴；文山一分局獲知上情後16日表示，案發後即主動查證、自清自檢，認定莊員涉有重大違法違紀情事，今日核予一次兩大過免職處分。

檢方調查，莊員於2023年2月至2024年7月留職停薪期間，進入台北市一家男模會館擔任男公關，期間與張姓女子往來密切，涉嫌以交往為由，聲稱家中長輩需醫療費用、待經濟穩定後將與對方發展感情，取得張女信任後收受100萬元款項。檢方認為，莊員當時已有論及婚嫁對象，仍以交往為前提向被害人取得財物，涉嫌詐欺。

此外，檢方查出莊員回任警職後，涉嫌將執勤期間取得的110報案紀錄、民眾個人資料、死亡案件報驗資料、勤務表、人犯戒護及訓練影片等職務資料，翻拍或轉傳予李女閱覽，涉嫌洩漏公務秘密及違反個資法。

但莊員到案後否認以交往名義詐取財物，辯稱一直將張女視為乾姊姊，100萬元非因感情詐騙所得；至於轉傳公務資料，則稱僅是分享內容，沒有收受任何對價。不過檢察官認定莊員犯罪嫌疑重大，依法提起公訴，並請求法院宣告沒收100萬元犯罪所得。

文山第一分局表示，警方接獲檢舉後即主動展開行政調查，認定莊員於留職停薪期間涉足不妥當場所從事男公關工作，並涉及不正常男女交往、涉嫌詐欺及洩漏機密等情事，已依警察人員考核規定核予一次兩大過免職處分，並同步報請台北地檢署指揮偵辦。

文山第一分局強調，警察人員應恪遵法紀、廉潔自持，對於違法違紀案件絕不護短，均秉持主動查處、自清自檢原則，全力配合司法偵辦，並將持續強化風紀教育、以維警紀。

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