影／把北歐拍成卡拉OK！　文總攜美秀集團、百合花遠征芬蘭

▲文總16日發布短影音，邀請美秀集團、台語搖滾樂團百合花，將北歐街頭拍成「台語卡拉OK伴唱帶」。（圖／文總提供，下同）



記者陶本和／台北報導

響應外交部「台灣文化在歐洲2026」，文化總會舉辦第二屆「F:F:F台芬文化節」。文總16日發布短影音，邀請美秀集團、台語搖滾樂團百合花，將北歐街頭拍成「台語卡拉OK伴唱帶」，更找來美食YouTuber陪沈團靈魂人物沈化身伴唱帶女郎，重現台灣人熟悉的MV經典畫面。

首支短影音選曲美秀集團〈心悶〉，取景位於港邊的市集廣場，沈換上一襲復古紅色套裝，搭配亮藍色褲，在芬蘭最高景觀摩天輪前，與主唱狗柏背對背深情合唱，畫面充滿濃濃台味，卻毫無違和地融入北歐城市景色。

劇中飾演沈男友的鼓手鍾錡，在赫爾辛基座堂前遭抓包劈腿鍵盤手冠佑。拍攝時，冠佑神情一度緊張害羞，鍾錡則笑著提議加戲，希望安排兩人共舔一支冰淇淋，現場笑聲不斷，也吸引不少民眾停下腳步圍觀，意外成為最吸睛的街頭宣傳。

另一支短影音則選用百合花歌曲〈假幸福〉，沈與團員們來到座落市中心西北方，為紀念芬蘭著名作曲家尚・西貝流士而設置的西貝流士公園，在超過600支不鏽鋼管組成的巨大管風琴藝術裝置前完成拍攝，將充滿台灣特色的復古美學搬進北歐地標。

文總表示，今年星宇航空翻拍蔡依林經典MV〈布拉格廣場〉引發熱烈討論，F:F:F台芬文化節則希望透過創意企劃，把「納林卡廣場」周圍街區拍成台味滿滿的卡拉OK伴唱帶，讓北歐朋友從音樂、影像與幽默感，更認識台灣多元且生命力豐沛的文化樣貌。