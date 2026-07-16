警抄竹聯幫洗錢水房！掛「紫醉金迷」匾額　盼大紅大紫超搶眼

▲詐團成員掛上「紫醉金迷」匾額，希望一生大紅大紫、奢華糜爛。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

刑事警察局南部打擊犯罪中心歷經數月追查，成功偵破一處由竹聯幫33歲李姓成員為首的詐欺洗錢水房，該集團隱身於高雄前鎮區普通民宅，協助境外假投資詐騙機房進行洗錢，指揮旗下車手在公園、旅館、停車場等處進行4次的轉手傳遞贓款，最後透過虛擬貨幣將贓款洗至境外，不法所得超過2000萬元。警方攻堅逮人，當場查扣名車、名錶及黃金等大批奢侈品，全案依法移送法辦，李姓主嫌等2人已遭裁定羈押禁見。

專案小組調查發現，該集團由具竹聯幫背景的33歲李姓男子擔任控盤首腦，負責與境外假投資詐騙機房對接。每當接收到被害人的匯款信息後，李嫌便指揮旗下車手、收水手分成四個小組，並刻意挑選公園、旅館、停車場等偏僻且人煙稀少處，進行高達4次的逐層現金傳遞。透過這般層層轉手的手法製造偵查斷點後，贓款最終會匯集到位於前鎮區的洗錢水房，再由李嫌透過虛擬貨幣將贓款悉數匯往境外機房，以此賺取高額的洗錢酬勞。

根據警方清查，被害人多達35人，累計損失金額高達2000多萬元，其中，一名居住在台中的57歲家庭主婦就深陷該集團的假投資陷阱，單人慘遭騙走230萬元，一生積蓄化為烏有。

專案小組見時機成熟，於去年10月1日發動首波攻堅，後續再追擊兩波行動，共逮捕李姓主嫌及旗下幹部成員共18人。當警方破門進入前鎮租屋處的水房時，一眼便看見牆上高掛一幅寫著「紫醉金迷」的匾額。警方仔細觀察發現，匾額將成語「紙醉金迷」改成「紫醉金迷」，希望生活永遠大紅大紫、奢華糜爛。

現場除了這幅顯眼的匾額外，警方也當場查扣了包括保時捷休旅車、現金贓款11萬元、點鈔機，以及嫌犯平時配戴的黃金首飾與名錶等大批奢侈品，顯見嫌犯平時果真也過著極為糜爛的奢華生活。

▲警方查扣水房成員使用的進口車輛。（圖／記者吳世龍翻攝）

全案在偵詢完畢後，已依涉嫌刑法加重詐欺罪、組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。其中，33歲李姓控盤首腦與30歲王姓水房幹部等2人，因涉嫌重大且有串滅證之虞，經法院裁定羈押禁見，警方也將持續追查幕後境外機房的資金流向。