圓白袍夢！恆基70週年小小醫師營　200童闖關學急救

▲恆春基督教醫院舉辦「小小醫師體驗營」。（圖／恆基提供）

記者陳崑福／屏東報導

適逢創院70週年，恆春基督教醫院16日舉辦「小小醫師體驗營」，邀請近200名恆春地區學童及課輔班孩童參與，在16位馬偕醫學院醫學生帶領下穿上白袍、體驗醫療闖關，從遊戲中學習健康知識與急救技能，也在孩子心中播下關懷生命與追逐醫療夢想的種子。

活動中，孩子們穿上白袍、拿起聽診器，搖身一變成為「小小醫師」，在醫學生陪伴下挑戰「傷口保衛戰」、「神奇三角巾」及「降溫小英雄」三大闖關課程，透過傷口照護、三角巾包紮及正確降溫等實作體驗，學習基礎醫療知識，也提升照顧自己與他人的能力。

院方表示，藉由互動遊戲與實際操作，不僅讓孩子更容易吸收健康知識，也有助於降低對醫院及醫療行為的陌生感與恐懼，讓醫院成為學習健康知識的重要場所。

恆春基督教醫院院長黃健榮表示，醫院除了提供醫療服務，更希望成為孩子健康教育的重要夥伴。他分享，自己小時候也曾懷抱成為醫師的夢想，如今能投入醫療工作、守護生命，是一步步努力實現夢想的成果。

黃健榮說，希望透過小小醫師體驗營，讓孩子明白夢想並非遙不可及，只要勇敢追尋、持續努力，就有機會達成目標；同時建立正確健康觀念，了解醫院不只是生病時才會來的地方，更是學習、陪伴與守護生命的重要場域。

長期支持恆基課輔班的鄭博仁醫師也特地自美國返台，親自參與活動，與孩子們互動交流，以實際行動支持偏鄉醫療及醫學教育，為活動增添溫馨意義。

恆春基督教醫院表示，創院70年來始終秉持守護國境之南居民健康的使命，除持續提升醫療服務品質，也積極投入婦幼健康促進及社區關懷工作。未來將持續透過多元健康教育與社區活動，讓醫療不只是治療疾病，更成為連結社區、陪伴生命的重要力量，持續提供台灣最南端居民身、心、靈兼顧的全人醫療。