Nike新鞋「橘綠紅」出事了！7-Eleven怒告侵權　配色惹議恐銷毀

▲圖為民眾在Nike門市購買球鞋。（示意圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
美國連鎖便利商店7-Eleven於7月1日向德州北區聯邦地方法院提起商標侵權訴訟，指控運動品牌耐吉（Nike）即將推出的鞋款侵犯其標誌性的橘、綠、紅三色商標設計，甚至發售日恰逢7-Eleven年度活動「免費思樂冰日」，恐讓消費者誤以為這款鞋與7-Eleven有合作關係，要求法院下令召回銷毀鞋款，並交出銷售利潤。
Nike新鞋設計 撞7-Eleven經典三色商標
The Dallas Express、Oregon Live等報導，根據起訴書文件，這款鞋Air Max 95 Big Bubble Sport Green採用的條紋設計，橘、綠、紅三色與7-Eleven數十年來用於店面招牌、廣告等的品牌識別高度相似，「Nike此舉是蓄意、惡意企圖藉由抄襲或模仿三色商標，將自家球鞋與7-Eleven產生聯想」。
7-ELEVEN FILES FEDERAL TRADEMARK LAWSUIT AGAINST NIKE OVER AIR MAX 95 SNEAKER— The Dallas Express News (@DallasExpress) July 8, 2026
The retailer alleges the shoe’s orange, green, and red striped design improperly copies its signature branding ahead of the July 11 launch coinciding with 7-Eleven Day.https://t.co/mAwG2PJDcV pic.twitter.com/ggSL6L4NVz
超商方批，Nike此舉很可能讓消費者誤以為該產品獲得超商官方聯名授權，但雙方實際上根本沒有任何合作關係。7-Eleven在聲明中表示，由於對方擅自使用品牌特徵，且原定發售日7月11日正好與超商年度活動「免費思樂冰日」重疊，迫使他們須迅速果斷採取行動保護品牌。
法庭文件顯示，7-Eleven在提起訴訟之前曾多次主動與Nike聯繫，試圖私下解決。訴狀中也提及媒體報導曾描述該鞋款靈感來自7-Eleven，並主張這類報導更加深消費者混淆的可能性。
7-Eleven要求法院下令召回並銷毀該系列球鞋，將Nike銷售該鞋款所得利潤判予7-Eleven，並裁定損害賠償，同時永久禁止Nike行銷或銷售該鞋款。
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