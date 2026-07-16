Nike新鞋「橘綠紅」出事了！7-Eleven怒告侵權　配色惹議恐銷毀

▲圖為民眾在Nike門市購買球鞋。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國連鎖便利商店7-Eleven於7月1日向德州北區聯邦地方法院提起商標侵權訴訟，指控運動品牌耐吉（Nike）即將推出的鞋款侵犯其標誌性的橘、綠、紅三色商標設計，甚至發售日恰逢7-Eleven年度活動「免費思樂冰日」，恐讓消費者誤以為這款鞋與7-Eleven有合作關係，要求法院下令召回銷毀鞋款，並交出銷售利潤。

Nike新鞋設計 撞7-Eleven經典三色商標

The Dallas Express、Oregon Live等報導，根據起訴書文件，這款鞋Air Max 95 Big Bubble Sport Green採用的條紋設計，橘、綠、紅三色與7-Eleven數十年來用於店面招牌、廣告等的品牌識別高度相似，「Nike此舉是蓄意、惡意企圖藉由抄襲或模仿三色商標，將自家球鞋與7-Eleven產生聯想」。

7-ELEVEN FILES FEDERAL TRADEMARK LAWSUIT AGAINST NIKE OVER AIR MAX 95 SNEAKER



The retailer alleges the shoe’s orange, green, and red striped design improperly copies its signature branding ahead of the July 11 launch coinciding with 7-Eleven Day.https://t.co/mAwG2PJDcV pic.twitter.com/ggSL6L4NVz — The Dallas Express News (@DallasExpress) July 8, 2026

超商方批，Nike此舉很可能讓消費者誤以為該產品獲得超商官方聯名授權，但雙方實際上根本沒有任何合作關係。7-Eleven在聲明中表示，由於對方擅自使用品牌特徵，且原定發售日7月11日正好與超商年度活動「免費思樂冰日」重疊，迫使他們須迅速果斷採取行動保護品牌。

法庭文件顯示，7-Eleven在提起訴訟之前曾多次主動與Nike聯繫，試圖私下解決。訴狀中也提及媒體報導曾描述該鞋款靈感來自7-Eleven，並主張這類報導更加深消費者混淆的可能性。

7-Eleven要求法院下令召回並銷毀該系列球鞋，將Nike銷售該鞋款所得利潤判予7-Eleven，並裁定損害賠償，同時永久禁止Nike行銷或銷售該鞋款。