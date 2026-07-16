消防安全無國界！南消新市消防隊進廠　1對1教外籍移工穿消防衣

▲新市消防分隊進入奇菱科技，採1對1方式指導外籍移工穿戴消防衣褲及空氣呼吸器。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升企業自主防災及外籍移工火災應變能力，奇菱科技股份有限公司主動邀請台南市政府消防局第四救災救護大隊新市分隊，16日上午辦理消防安全訓練，共有約27名外籍移工參加，由消防員採小班制、1對1方式，指導穿戴消防衣褲及空氣呼吸器（SCBA）。

此次訓練每梯次安排3至6人，新市分隊當日值勤消防人員全員投入，以「1位消防員教1位移工」方式進行，讓每名學員都有充分時間實際操作，落實重質不重量的訓練精神。

課程內容包括消防衣褲、防護裝備及空氣呼吸器穿戴，以及裝備檢查、操作與使用要領。消防人員全程在旁指導，協助外籍移工熟悉各項裝備，避免因語言差異影響學習效果。

奇菱科技表示，希望透過實作訓練，讓外籍移工了解自衛消防編組任務，火災發生時，在確保自身安全的前提下協助執行初期應變工作，進一步提升廠區防災韌性。

消防局第四救災救護大隊長鄭誌峰表示，企業主動投入消防安全教育，展現對職場安全及自主防災的重視。透過消防局與企業合作，可讓不同國籍員工都具備正確防火觀念及災害應變能力，共同守護生命財產安全。

消防局長楊宗林指出，外籍移工已是企業重要人力，消防安全教育不應因語言或文化差異而產生落差。消防局將持續推動企業防火管理及自衛消防編組訓練，並呼籲企業定期辦理演練，讓員工熟悉避難逃生動線及消防設備使用方式。

楊宗林強調，平時多1分準備，災時就能少1分損失，企業與員工應共同落實防災觀念，打造安全、安心且具韌性的工作環境。