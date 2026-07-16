漫畫迷補收藏、書迷追榜單　線上漫博與熱銷書展優惠開跑

▲線上「夏日漫博」登場，搶攻暑期漫畫旺季。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著第25屆漫畫博覽會即將登場，搶攻暑假動漫商機，博客來即日起祭出「夏日漫博」79折起，在家就能線上輕鬆逛，獨家神作、限定套書一次收齊；樂天Kobo則是公布「2026上半年台灣 Top 10暢銷電子書榜單」，同步推出熱銷書展，閱讀控可把握發掘好書，趁著檔期添購。

近年動畫、劇場版持續帶動漫畫市場成長，Threads等社群平台也逐漸成為漫畫選書的重要場域。博客來觀察，本季春季動畫《黃泉使者》播出後獲得廣大迴響，帶動原作漫畫銷售回流；《戀愛吧，假面天使！》宣布動畫化後，首刷限定版三天內銷售一空。此外，過去仰賴意見領袖推薦漫畫的方式，現在轉變為越來越多人透過Threads分享閱讀心得、角色討論及收藏開箱認識更多作品，像是《惡靈剋星》，作者來台舉辦簽名會後，讀者於Threads分享活動心得，再度帶動全系列作品銷售買氣。

漫畫收藏需求也持續升溫。根據博客來銷售觀察，目前20至40歲仍是漫畫主要閱讀族群，其中30歲以上、具備穩定消費能力的讀者明顯增加，更願意購買套書、首刷限定版及特裝版等收藏型商品。以《ONE PIECE航海王》為例，睽違多年再次推出首刷限定版特典，銷售速度持續成長；《鋼之鍊金術師完全版》45週年紀念套書等高單價商品同樣受到關注，反映漫畫消費已逐漸從閱讀延伸至收藏。

今年「夏日漫博」活動，博客來攜手東立、尖端、台灣角川、東販、長鴻、蓋亞等六大動漫出版社，集結逾5萬種漫畫、輕小說及人氣IP及動漫周邊商品，其中祭出《ZERO復刻版》獨家贈品版、《排球少年!! REMIX版》(首刷附錄版) 3、《ONE PIECE航海王》紀念書盒版、《鋼之鍊金術師完全版》45週年紀念套書、《薰香花朵凜然綻放》首刷限定版等多款限定商品，預估可帶動漫畫品類業績較平日成長約1成。

▲樂天Kobo公布「2026上半年台灣Top 10暢銷電子書榜單」。（圖／樂天Kobo提供）

樂天Kobo公布「2026上半年台灣Top 10暢銷電子書榜單」，橫跨商業理財、文學小說與心理勵志三大類別，榜首由《納瓦爾寶典》奪下，其次是《臺灣漫遊錄》排名第二，文學小說類另有《絕叫》、《在小山和小山之間》、《竹林姊妹》及《飄》等作品上榜，題材橫跨歷史虛構、社會推理、女性議題、政治離散與戰爭愛情，反映台灣讀者多元的閱讀偏好。即日起至7月31日，站上相關參展書籍享單本85折優惠，讓讀者一次補齊熱門作品。