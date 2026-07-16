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通緝犯逃亡泰國！經營大麻店被爆頭慘死　2兇手判賠家屬431萬

▲▼台籍通緝犯石茂強在泰國遭台籍男子王綋騰開2槍射殺身亡，共犯周昱帆隻身回台被起訴殺人罪嫌，堅稱「人不是我殺的」。（圖／記者黃哲民攝）

▲周昱帆（中）遞槍給老闆王綋騰射殺石茂強，被依幫助殺人罪判刑7年，還須跟王男連帶賠償石家431萬餘元。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台籍強盜通緝犯石茂強逃亡泰國曼谷，2024年在當地遭合夥做生意的王綋騰槍殺身亡，王男率同夥躲藏柬埔寨被通緝至今，共犯周昱帆獨自回台落網，被依幫助殺人罪判刑7年，上訴高院審理中，石男姊姊與母親提告向王、周2人連帶求償共536萬餘元，台北地院判2人須賠共431萬餘元，可上訴。

本案源於綽號「少爺」的44歲男子石茂強因涉犯強盜案，2023年2月被桃園地檢署發布通緝，而石男潛逃出境後藏身泰國曼谷，與當地開大麻店的44歲男子王綋騰合夥，雙方發生爭執，王男2024年2月25日凌晨在曼谷住處與石男談判，持槍朝石男左太陽穴轟1槍。

▲▼台籍男子王綋騰2024年在泰國曼谷，涉開2槍殺害台籍通緝犯石茂強，泰國警方發現石男遺體，在棄屍地點蒐證，共犯周昱帆隻身回台歸案。（圖／翻攝臉書ข่าวสารเมืองปราการ v2）

▲▼石男遭槍殺後棄屍閒置商店空屋，隨即被泰國警方發現遺體蒐證。（圖／翻攝臉書ข่าวสารเมืองปราการ v2）

▲▼台籍男子王綋騰2024年在泰國曼谷，涉開2槍殺害台籍通緝犯石茂強，泰國警方發現石男遺體，在棄屍地點蒐證，共犯周昱帆隻身回台歸案。（圖／翻攝臉書ข่าวสารเมืองปราการ v2）

石男倒地一時未死，不停哀嚎「救命」，王男原已將槍拿回住處2樓藏放，擔心石男叫聲驚動鄰居，要在場目睹的員工周昱帆把槍拿來給他，王男求饒連說「對不起」、「兄弟不要這樣」，仍遭王男朝左後腦補第2槍斃命，子彈卡還在左下顎。

王男趁夜開女友轎車，將石男遺體運到30多公里外的機場旁商店空屋棄屍，當天上午8點多，與女友及同夥租車走陸路逃往柬埔寨，此時泰國警方已發現石男遺體、聯繫我國刑事局駐泰人員查出身分，隨即公布王男等人容貌與證件。

▲泰國警方公布5名涉及台灣男子石茂強遭槍殺命案犯嫌照片、其中有4人是台灣人。圖為主嫌之一王綋騰（WANG, HUNG-TENG 42 歲）。（圖／翻攝網路）

▲泰國警方公布殺害石茂強的主嫌王綋騰（WANG, HUNG-TENG）照片。（資料照／翻攝網路）

周男怕遭滅口，途中脫隊獨自搭機回台，隔天（26日）在桃園機場入境被檢警拘提，訊後聲押禁見，北院原裁定交保30萬元，經檢方抗告、高院發回更裁，北院改為羈押禁見，周男被起訴涉犯殺人罪嫌，一審北院選任國民法官首度參審境外殺人案，依幫助殺人罪判刑7年，最高法院撤銷二審高院判決，發回高院更一審審理中。

石男的姊姊在刑案審理時出庭數度落淚，提出石母親筆信指出，石男排行老么、愛撒嬌、是家人開心果與孝順孩子，石母哀嘆喪子後「沒有一天可以有好日子」、「請法官嚴懲！」並對王、周2人提起附帶民事求償，石姊要求赴泰料理後事的機票、住宿與喪葬費共26萬餘元，石母要求扶養費與精神慰撫共510萬元。

王男至今仍被通緝，刑案未結，本件求償案從沒現身或書狀答辯，周男認錯但主張石母共有4名子女，扶養費算法有誤，且未舉證石母自身有不能維持生活情狀，精神慰撫金額也超出他能力範圍。

法官認為，石姊求償項目合理、均有單據，全額照准，石母收入甚微，確無維持生活能力，可求償石男在手足中應負的1/4扶養義務105萬餘元，加上石母喪子遭受極大精神痛苦、求償精神慰撫300萬元全准，判決王、周2人應連帶賠償共431萬餘元，可上訴。

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