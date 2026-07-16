藍推反廢死公投　游盈隆：已有前例「強烈暗示」違憲案不予成案

▲國民黨與民眾黨六項公投案。（AI協作圖／記者蘇靖宸製作，經編輯審核）

記者詹詠淇／台北報導

年底九合一選舉，在野已提出6個公投案，其中立院國民黨團去年提出「反廢死公投」案被中選會駁回後，今年捲土重來，提出「是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』」公投，目前已逕付二讀，交付協商。針對該案是否有違憲疑慮，中選會主委游盈隆今（16日）表示，違憲不是公投法所規定「過」或「不過」的標準，但根據中選會委員會上一次的審查，「的確已經強烈暗示，任何違反憲法法庭判決的，都不予成為公投項目」。

立法院內政委員會今（16日）邀請中選會主委游盈隆等就「115年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」進行專題報告，以及審查在野立委所提《公民投票法》修法草案，並備質詢。

針對公投案，民進黨立委李坤城質詢時表示，目前來看，他認為立法院的6個公投案都會通過到中選會審查，中選會什麼情況會准？什麼情況公投案不會成立？游盈隆回應，如果立法院都通過的話，（中選會）委員會依據公投法第2條第2項第3款，以及第15條相關規定來審定是否符合規定，但他不知道結果會是什麼。

李坤城也詢問，在野準備6個公投案，有些他認為是違憲的，有些是修法就可以來做，例如「死刑不須一致決」的公投，但根據憲法法庭113年憲判字第8號，已明確要求，各級法院合議庭的法官必須採「一致決」，如果公投結果是不用採一致決，那不就違憲？

游盈隆回應，中選會是公投審議機關，在公投案還沒有確定成立，也還沒有經過委員會審議，不便表達任何評論。就學理，如果沒有中選會主委身分，「我可以跟你講3天3夜，但我現在不行」。

李坤城再問，「違憲」屬於中選會審查公投案最後是否會成立的要件？中選會可以通過違憲的公投嗎？游盈隆說，違憲不是公投法所規定「過」或「不過」的標準，是否違憲要由憲法法庭去判，中選會審查標準就是公投法第2條跟第15條。

游盈隆解釋，立法院所提出的公投案是否符合重大政策之創制或複決，如果是牽涉到立法原則的創制，那顯然就不符合公投法第15條規定。李坤城又問，所以可能會發生一個違憲公投讓人民來公投？游盈隆說，那是想像中的狀況。李坤城認為，「沒有想像中啊！這極有可能會發生，」在野黨按照人數就通過。

李坤城指出，照程序上來講，公投結果出來後，有人聲請釋憲，因為這跟憲判字第8號牴觸，所以結果有可能違憲？游盈隆說，是否違憲，你我都不是大法官，所以沒辦法決定，他也不曉得會不會發生這種結果，「希望不會啦」。

不過，游盈隆也坦言，在這裡的確會出現一個問題，憲法法庭所做的這些決定，根據中選會上一次的委員會審查，「的確已經強烈暗示，任何違反憲法法庭判決的，都不予成為公投項目」，就是上次反廢死公投沒有過，整個中選會委員當時的思考已經有這樣強烈暗示。

李坤城追問，鞭刑公投也違反《公民與政治權利國際公約》，公投可以限制、剝奪人權嗎？游盈隆說，理論上是不行，不過公投法沒有包含這一項，這是未來立法院要修法的重點。「我當然認為（公投不能限制、剝奪人權），但不是公投法所列的明定事項」，因此立法院未來應修法重新考慮，公投項目是否不能違背人權。

李坤城也問，不在籍投票是否違反憲法相關規定？例如違反直接投票規定，也違反憲法增修條文規定要返國行使權利？游盈隆說，因為他是中選會主委，不宜針對該問題表示任何立場與態度。

李坤城接著提到，有些可以透過修法，例如，交通罰鍰立院可修法通過，游盈隆說，看起來是。李坤城並指出，非核家園也投過好幾次，安樂死法制化也是，可以透過修法，這當然有政治目的，你我皆知，但有些有違憲之虞，有些透過修法就可以，「所以我是來減輕你們的負擔」。游盈隆說，謝謝，中選會只能依法行政。