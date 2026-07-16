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藍推反廢死公投　游盈隆：已有前例「強烈暗示」違憲案不予成案

▲▼國民黨與民眾黨六項公投案。（AI協作圖／記者蘇靖宸製作，經編輯審核）

▲國民黨與民眾黨六項公投案。（AI協作圖／記者蘇靖宸製作，經編輯審核）

記者詹詠淇／台北報導

年底九合一選舉，在野已提出6個公投案，其中立院國民黨團去年提出「反廢死公投」案被中選會駁回後，今年捲土重來，提出「是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』」公投，目前已逕付二讀，交付協商。針對該案是否有違憲疑慮，中選會主委游盈隆今（16日）表示，違憲不是公投法所規定「過」或「不過」的標準，但根據中選會委員會上一次的審查，「的確已經強烈暗示，任何違反憲法法庭判決的，都不予成為公投項目」。

立法院內政委員會今（16日）邀請中選會主委游盈隆等就「115年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」進行專題報告，以及審查在野立委所提《公民投票法》修法草案，並備質詢。

針對公投案，民進黨立委李坤城質詢時表示，目前來看，他認為立法院的6個公投案都會通過到中選會審查，中選會什麼情況會准？什麼情況公投案不會成立？游盈隆回應，如果立法院都通過的話，（中選會）委員會依據公投法第2條第2項第3款，以及第15條相關規定來審定是否符合規定，但他不知道結果會是什麼。

李坤城也詢問，在野準備6個公投案，有些他認為是違憲的，有些是修法就可以來做，例如「死刑不須一致決」的公投，但根據憲法法庭113年憲判字第8號，已明確要求，各級法院合議庭的法官必須採「一致決」，如果公投結果是不用採一致決，那不就違憲？

游盈隆回應，中選會是公投審議機關，在公投案還沒有確定成立，也還沒有經過委員會審議，不便表達任何評論。就學理，如果沒有中選會主委身分，「我可以跟你講3天3夜，但我現在不行」。

李坤城再問，「違憲」屬於中選會審查公投案最後是否會成立的要件？中選會可以通過違憲的公投嗎？游盈隆說，違憲不是公投法所規定「過」或「不過」的標準，是否違憲要由憲法法庭去判，中選會審查標準就是公投法第2條跟第15條。

游盈隆解釋，立法院所提出的公投案是否符合重大政策之創制或複決，如果是牽涉到立法原則的創制，那顯然就不符合公投法第15條規定。李坤城又問，所以可能會發生一個違憲公投讓人民來公投？游盈隆說，那是想像中的狀況。李坤城認為，「沒有想像中啊！這極有可能會發生，」在野黨按照人數就通過。

李坤城指出，照程序上來講，公投結果出來後，有人聲請釋憲，因為這跟憲判字第8號牴觸，所以結果有可能違憲？游盈隆說，是否違憲，你我都不是大法官，所以沒辦法決定，他也不曉得會不會發生這種結果，「希望不會啦」。

不過，游盈隆也坦言，在這裡的確會出現一個問題，憲法法庭所做的這些決定，根據中選會上一次的委員會審查，「的確已經強烈暗示，任何違反憲法法庭判決的，都不予成為公投項目」，就是上次反廢死公投沒有過，整個中選會委員當時的思考已經有這樣強烈暗示。

李坤城追問，鞭刑公投也違反《公民與政治權利國際公約》，公投可以限制、剝奪人權嗎？游盈隆說，理論上是不行，不過公投法沒有包含這一項，這是未來立法院要修法的重點。「我當然認為（公投不能限制、剝奪人權），但不是公投法所列的明定事項」，因此立法院未來應修法重新考慮，公投項目是否不能違背人權。

李坤城也問，不在籍投票是否違反憲法相關規定？例如違反直接投票規定，也違反憲法增修條文規定要返國行使權利？游盈隆說，因為他是中選會主委，不宜針對該問題表示任何立場與態度。

李坤城接著提到，有些可以透過修法，例如，交通罰鍰立院可修法通過，游盈隆說，看起來是。李坤城並指出，非核家園也投過好幾次，安樂死法制化也是，可以透過修法，這當然有政治目的，你我皆知，但有些有違憲之虞，有些透過修法就可以，「所以我是來減輕你們的負擔」。游盈隆說，謝謝，中選會只能依法行政。

 
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公投綁大選中選會內政委員會立法院九合一大選游盈隆反廢死李坤城憲法法庭

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