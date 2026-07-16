以前能撐一週！「100元快變硬幣了」11萬人點頭：老一輩還叫你存錢

▲一名網友感嘆，100元鈔票快要變硬幣了。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者劉維榛／綜合報導

現在一杯手搖飲都直逼百元價了！一名網友苦笑直呼，感覺100元就快要變硬幣了，該貼文吸引超過11萬人按讚。網友紛紛表示，「以前皮包1000元撐一週的日子」、「以前去超市推滿滿一車1000元就能解決」；也有人無奈表示，薪水追不上物價，卻常被長輩嫌「怎麼都沒存錢」。

一名網友在Threads貼出一張100元鈔票照片，接著寫下「最近一直覺得，他就快要變硬幣了。」短短一句話引發廣大共鳴。

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薪水沒漲物價狂飆 網崩潰：還被長輩嫌不會存錢



底下網友紛紛有感表示，「國父的含金量還在下降」、「本來就是，現在這玩意只能搞一餐，或者買幾個零食就沒了」、「以前皮包1000元撐一週的日子，已經不在了」、「不是快了，是已經成為了，基本上沒帶上2張，你應該都寸步難行了，找不太到你想吃又可以吃飽的東西」、「以前去超市推滿滿一車1000元就能解決，現在滿滿一車至少2000、3000元」。

另外，也有不少人感嘆薪資成長追不上物價，「最可怕的是，老一輩還會說『你要省一點啊，怎麼都沒存錢』」、「我漸漸開始覺得1000元台幣買起來跟1000日圓差不多了」，掀起熱烈討論。