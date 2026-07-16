高牆內捏出台南400年故事　看守所「幸府滿杯」古蹟上架

▲台南看守所帶領收容人將陶藝技術結合在地歷史，開發「幸府滿杯」系列文創商品。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一只陶杯，裝的不只是茶水，更承載台南歷史與高牆內重新出發的希望。法務部矯正署台南看守所帶領收容人，將多年陶藝職訓技術結合台南在地文化，開發「幸府滿杯」系列陶杯，作品日前成功入選台南市古蹟紀念商品，將在延平郡王祠、赤崁樓、安平古堡及安平樹屋等古蹟展售部上架。

台南看守所陶藝工場過去以生活陶及客製化生產為主，依照顧客需求，在陶器上製作專屬文字或圖樣。隨著技術逐漸成熟，在于所長鼓勵下，所內同仁開始思考從客製服務跨向自主設計，帶領收容人開發兼具人文特色與地方故事的新產品。

「幸府滿杯」系列的主要推手，是台南看守所作業導師洪文琮。最早問世的「劍獅平安杯」，源自洪文琮假日帶家人走訪安平老街時，看見隱藏在巷弄間的古老劍獅圖騰，認為劍獅正是台南最具特色、也最溫暖的守護象徵，返所後便將靈感融入陶藝創作。

受到「成功啤酒」、「成功洋芋片」等臺南古蹟文創商品啟發，洪文琮接著設計「成功在握杯」，並與陶藝工場收容人共同搜尋歷史資料，從故鄉記憶中尋找靈感，最後選定荷蘭、鄭氏、清領及日治4個關鍵時期，發展出完整系列。

「幸府滿杯」包括以流釉技法呈現荷蘭船隊自大員登陸、海洋與沙洲交融意象的「大功員滿杯」；刻畫延平郡王圖像、象徵開疆拓土精神的「成功在握杯」；融入安平劍獅圖騰及守護意涵的「劍獅平安杯」；以及復刻日治時期台南市徽、展現復古設計的「徽煌騰達杯」。



台南看守所表示，希望「幸府滿杯」不只是一套實用生活器皿，更能連結矯正機關與台南歷史文化，展現教化及作業成果，也讓社會看見收容人學習技藝、累積復歸社會能量的過程。

這項作品除參加2026年台南市政府經濟發展局「台南・首選 Tainan select」徵選，也在文化局古蹟紀念商品徵選中脫穎而出，成功獲選上架。

民眾除可向台南看守所購買，也可前往延平郡王祠、赤崁樓、安平古堡及安平樹屋古蹟展售部選購。相關資訊可洽台南看守所作業科，電話06-2781791，或至台南看守所官方網站及法務部矯正機關自營商品展售商城查詢。