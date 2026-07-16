71歲勇嬤下河救30歲男！　驕傲喊：我身體好

▲安徽71歲勇嬤劉德芳。（圖／翻攝安徽日報）

記者陳冠宇／綜合報導

中國大陸安徽日前發生一起超狂的溺水救援，一名30多歲的少年不慎落水，沒想到路過救他的，竟然是一位高齡71歲的勇嬤！阿嬤聽到呼救之後，二話不說直接噗通跳進4、5公尺深的河流中，硬是把人給拖回岸邊。事後她悄悄回家，直到警方發片尋人，這位「隱世高手」才曝光。面對媒體讚嘆，阿嬤說游泳是自學的，因為一直保持健身的習慣，「身體素質好」。

《安徽日報》報導，7月13日18時許，淮北市濉溪縣沱河路橋邊突然傳來呼救聲，正在橋下與朋友閒聊的劉德芳聽到喊聲後，率先起身跑向落水點。見她脫鞋準備下水，旁邊一名女子將沿岸護欄上的救生圈遞到劉德芳手中。

劉德芳接過救生圈後沒有半點猶豫，一個縱身躍入水中，向落水者游去。她回憶說，起初落水男子並不配合、試圖掙脫，她就死死拽住他，「我開始以為掉河裡的是個小孩，所以心裡特別急，等游到他跟前，抓住他的胳膊，才發現他是一名30歲樣子的小年輕。」

▲救援畫面（圖／翻攝安徽日報）

由於河水較深，僵持了一段時間後，劉德芳已經消耗了大量體力。這時，她藉助救生圈，使出渾身力氣邊拉邊推，推了兩把後，把落水者推到了淺水區。最終在岸邊兩名熱心市民的協助下，落水男子被拉上了岸。

確認落水者安全後，劉德芳沒有留下姓名，簡單整理下浸透的衣服，便悄悄離開現場回家了。她說，「整個施救過程持續了20多分鐘，回家後也沒當回事，沒有告訴家人，因為怕他們擔心。」

當地警方發布尋人影片，網友也加入協尋行列，最後終於找到劉德芳。她受訪表示，自己健身房裡學游泳，慢慢就學會了，並說一直保持鍛煉的習慣，「身體素質好」，那天下河救人，情況太著急，都顧不上想自己水性並不好，萬一救不上來怎麼辦。