又是泰獅航！飛抵北海道「全機行李還在高雄」　航空站曝原因

▲台南退休警備隊楊姓副隊長與家人搭乘泰獅航空飛抵北海道，卻發現全機100多件行李均未隨班機抵達。（記者林東良翻攝，下同）

記者許宥孺／高雄報導

廉航泰獅航又出包！昨（15）日高雄機場一班飛往日本札幌的班機發生行李滯留的離譜事件，旅客們開開心心抵達北海道準備旅程，才發現全機100多件托運行李都還在高雄，而行李竟還是委託虎航在明天運抵當地。高雄航空站表示，業者評估天候因素導致起飛受限，在維護飛安考量下才進行卸載行李。

台南退休警備隊楊姓副隊長昨日帶著妻女，一家四口前往日本北海道渡假，15日開心搭乘泰獅航空從高雄飛抵札幌新千歲機場，沒想到班機下午抵達後，一家人準備領取行李展開旅程，卻發現行李轉盤上空空如也，經查，全機旅客的100多件托運行李竟全數滯留高雄機場，沒有隨班機運抵北海道，讓所有旅客當場傻眼。

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楊男在臉書發文表示，這是他出國以來第一次碰到整架飛機行李都沒有抵達的狀況，堪稱難得的「人生奇體驗」。所幸出發前使用信用卡支付旅費，附有旅遊不便險，行李延誤期間可依規定購買衣物及生活必需品。

同一班機的旅客則是在Threads上抱怨「千萬不要再搭泰獅航了！」該名旅客表示，整架飛機的行李還在台灣，航空公司卻不補送，因泰獅航在日本無人能幫忙處理，旅行社自行找上虎航幫忙，但行李最快也要明晚才能到，而據導遊表示，這已是泰獅航一個月內第二度發生行李滯留。

▲泰獅航高雄飛往新千歲班機，今年七月已發生2次行李滯留。（資料圖／記者許宥孺攝）



該篇貼文底下就釣出7月1日搭乘泰獅航飛抵新千歲機場的旅客，網友表示：「發生一樣的事情，我們這班飛機一共101顆行李沒到」、「7/1的受災戶在這裡，超級離譜」。另有網友分享，「去年12月，從北海道飛高雄，一台飛機摔壞4個乘客的行李箱，我是其中一個，說要賠400，到現在還沒有拿到」，樁樁件件黑歷史全都被掀。

高雄航空站表示，經詢問地面代理業者了解後，發現是泰國獅子航空評估飛行計畫時，考慮天候因素及其他狀況後，導致該航機起飛重量須受到限制，在維護飛安之考量下，通知高雄代理公司卸載行李。

高雄航空站指出，受影響旅客的行李，則改由今（16）日飛航札幌航線航機運送，少部分則再由明日航班運抵當地；至於補償方案，將由泰獅航逕行處理。