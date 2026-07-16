誘拐小姊妹性剝削收押「台中許光翰」起底　曾帶未成年女友偷公仔

▲誘拐女童20歲周男遭收押，過往黑歷史也不少，專門鎖定未成年交往聯繫 。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市一名20歲周男誘拐新北市年僅14歲的少女與11歲表妹，跟著他到旅館投宿失聯，檢警將人逮捕後，查出周男涉嫌兒少性剝削罪嫌聲押獲准。據查，周男生活複雜，還曾跟一名未成年少女交往，帶著女友跑去偷取海賊王公仔被逮，網路上自稱「台中許光翰」，利用抖音吸引無知少女。

本案源於新北市一對分別為14歲、11歲的表姊妹，於12日離家失聯。家長急忙報警並在社群平台發文協尋，家屬當時曾跟周男聯繫，周男誆騙不知情，結果利用定位追查，發現周男帶著小姊妹在北區一中商圈某旅館投宿，當場將人逮捕。

更離譜的是，周男自稱平時為探險直播主，利用11歲女童接觸九尾狐仙佛牌的機會，誆稱女童「卡到狐仙」需要其解決，進而誘騙2名少女南下台中，並要求2人關閉手機以防家屬聯繫，十分可惡。

翻開周男社交帳號，在抖音上不斷發布照片與影片，自稱是「台中許光翰」，應是想把自己與當紅藝人許光漢掛上連結，又刻意將「漢」改為「翰」字，周男還曾發布自己疑似遭逮，遭上銬在拘留處的畫面，彷彿是在炫耀。

據了解，2025年8月，周男帶著當時一名未成年女友半夜在路邊亂晃，鎖定一間玩具工作室，由周男跟老闆假意攀談，由少女動手行竊走一個價值2千塊的海賊王公仔，兩人得手後隨即騎乘腳踏車落跑，周男被判拘役40日，少女送少年法庭。

檢方昨（15）日先訊問2名被害少女，並綜合參酌警方調取的旅店入住資料、現場查獲照片、扣案手機內的通聯紀錄等相關證據。下午訊問被告周男，認定周男涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》等罪嫌重大，且有事實足認其有湮滅證據、勾串共犯及反覆實行同一犯罪之虞，向法院聲押獲准。

台中地檢署嚴正重申，暑假期間青少年使用網路及社群平台的時間增加，不法分子常利用網路交友、虛假身分或情感操控等方式接近未成年人，進而從事誘拐、詐騙、數位性暴力及性剝削等犯罪。