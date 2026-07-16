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台中大型商場+1！全台最大600坪全聯7/18開幕　10元雞蛋限量搶

▲全聯進德店。（圖／全聯提供）

▲全聯福利中心宣布全台規模最大的複合型店鋪「台中進德店」將於7月18日正式開幕。（圖／全聯提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中市火車站附近商圈再掀戰火，緊鄰三井LaLaport、台中車站的全聯福利中心宣布全台規模最大的複合型店鋪「台中進德店」將於7月18日正式開幕。這座樓高四層的旗艦級商場，不僅打破傳統超市框架，更整合了生鮮、家電、健身與餐飲，要打造東區最強的一站式生活圈。

全聯進德店一樓賣場佔地超過600坪，除了乾貨與生鮮，更首度導入「全電器」、「全酒窖」專區，並邀請三井3C、震旦通訊進駐，滿足數位科技需求。二樓預計規劃連鎖餐飲進駐，三樓則由「健身工廠」插旗，讓消費者下班後能先健身運動，再下樓採買食材，一次達到「運動、飲食、購物」的目的。

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▲全聯進德店。（圖／全聯提供）

為慶祝開幕，全聯在7月18日上午8點起祭出多項「破盤價」回饋。首波主打上午9點「10元雞蛋」（10入/盒，限量100名）；11點再推「開幕排隊禮」，憑當日不限金額發票即可兌換刮鬍刀（限量60名）。

此外，開幕當天使用全支付單筆滿1000元即贈100元禮券，回饋率高達10%，同場加映的三井3C與震旦通訊也同步舉辦聯合慶典，單筆滿5000元送500元禮券。全聯表示，進德店的開幕象徵品牌從社區超市轉型為大型生活場域，看好東區發展潛力，要讓便利服務再升級。

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