韓股暴跌震怒！20歲小白「持刀猛砍財經網紅」洩憤：他說會一直漲

▲近期KOSPI指數大幅下跌，記憶體概念股重挫。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓釜山近日發生一起投資糾紛引發的持刀傷人案，一名20多歲男子因相信財經YouTuber股票分析後而投資失利，心生怨恨之際，竟持刀前往對方所在地。警方指出，嫌犯疑似朝著該名40多歲男性臉部及身體多次揮刀，儘管被害人受傷嚴重，但送醫後無生命危險，目前警方正以殺人未遂罪方向調查，釐清詳細犯案動機。

根據韓媒《朝鮮日報》、《東亞日報》，釜山南部警察署14日表示，已逮捕涉嫌殺人未遂的20多歲男子A某。警方調查指出，A某於13日上午8時，在釜山廣域市南區一處商場，持刀朝40多歲男子B某攻擊後逃離現場。

警方表示，A某犯案後迅速離開，但警方約10多分鐘後，在案發地附近一處住宿設施將其緊急逮捕。目前案件仍在調查階段，警方將進一步確認雙方關係，以及A某犯案前後的具體行動與動機。

受害者B某是一名經營股票投資分析的YouTube頻道創作者，在網路上分享投資分析內容，擁有一定的粉絲追蹤數。涉嫌犯案的A某則是其頻道訂閱者，疑似長期觀看相關內容，並依照影片中的投資建議進行股票交易。A某疑因相信B某推薦的股票「會上漲」，投入資金後卻遭遇股市大幅震盪，導致投資損失慘重，因而對B某產生怨恨，最終涉嫌持刀尋仇。

據悉，這起案件發生在南韓股市劇烈波動期間，引發外界關注。近期韓股KOSPI指數大幅震盪，部分記憶體相關股票重挫，市場上不少散戶因投資失利承受巨大壓力，也讓投資風險再次成為討論焦點。

南韓近期開放追蹤三星電子、SK海力士等單一股票的2倍槓桿ETF交易，吸引部分投資人透過借貸方式放大投資部位。然而市場反轉後，部分使用信用交易的投資人因無法補足保證金，被券商強制平倉，進一步加劇賣壓。

韓國金融投資協會（KOFIA）公布資料顯示，截至7月10日止，因信用交易交割款不足而遭券商強制平倉的金額達4258億韓元（約新台幣97億元），其中7月9日單日遭強制賣出的股票金額達1422億韓元（約新台幣32億元），創近期新高。