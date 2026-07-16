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花蓮萬里溪堰塞湖明早8點溢流　卓榮泰令抓準撤離時間、掌握人數

▲▼目前萬里溪堰塞湖水位持續上升，花蓮分署依據今天最新監測資料表示，水位距溢流口僅約1.7公尺，最快可能明天中午後溢流。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲目前萬里溪堰塞湖水位持續上升，花蓮分署依據今天最新監測資料表示，水位距溢流口僅約1.7公尺，最快可能明天中午後溢流。（圖／花蓮分署提供）

記者陳家祥／台北報導

上周颱風帶來豐沛降雨，花蓮萬里溪堰塞湖目前僅差1公尺蓄滿，根據農業部估算，預計17日上午8點溢流，今下午將會發布紅色警戒，須疏散213位居民。對此，行政院長卓榮泰今（16日）指示，中央相關部會務必與花蓮縣府、鄉公所同步掌握資訊，善用科技設備掌握時機，溢流之前也要抓準疏散撤離時間點，並確保交通運輸、物資運補及通訊系統通暢。

農業部次長胡忠一說明，根據今上午8點的數據，萬里溪堰塞湖溢流高位1086公尺，距離滿溢點僅剩1公尺；目前蓄水量約492萬7700噸，已達到510萬噸滿水位容量的96.6%，約剩下17點多萬公噸就會滿溢。

胡忠一指出，以過去24小時的注水量15.47萬噸，以及累積雨量3.1毫米推算，預計17日上午8點左右將開始溢流，若降雨增加可能提早。

由於堰塞湖距離下游沖刷地區僅約28公里，胡忠一表示，屆時若潰決，將有逾400萬噸的水和土石形成泥流往下沖刷；假使是穩定溢流，也許不會潰堤也不一定，但若累積雨量達30毫米的話很快就滿了。

胡忠一說，目前堰塞湖仍是黃色警戒，已預先規勸下游保全戶到收容所或依親，若達紅色警戒則會強制疏散。考量明日凌晨2點可能達到緊急撤離標準，應變中心預計今下午3點，由指揮官季連成發布「紅色警戒」，疏散範圍為萬榮鄉2個村、鳳林鎮6個里，共213位居民，其中60位將安置於收容所、153位依親。

卓榮泰聽取報告後提示，相關部會務必跟縣政府、鄉公所同步掌握資訊，並且善用科技設備掌握堰塞湖狀況，把握時間提前做好因應。第二，在堰塞湖溢流前，疏散撤離的時間點要抓準，提前作業；人數要精準掌握，不得遺漏。而關於安置，不論是收容或是依親，人數、地點都要確實的掌握，並且滿足民眾生活照顧的需求。第三，並確保交通運輸的順暢，包括物資運補及通訊系統通暢。

▲▼農業部次長胡忠一出席行政院會記者會（圖／記者陳家祥攝）

▲農業部次長胡忠一出席行政院會記者會（圖／記者陳家祥攝）

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