獨／台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

記者游瓊華／台中報導

台中東區Lalaport前廣場近來出現超有趣場面，一群民眾戴著耳機一起運動、跳舞，現場卻聽不到半點音樂聲，「安靜到極致」的視覺衝擊力，讓路過民眾紛紛直呼聰明構想、台灣人水準太高，而這場被網友封為「寧靜廣場舞」的活動在社群平台上瘋傳。

▲最近台中三井Lalaport掀起無聲廣場舞熱潮，一群民眾戴著耳機一起運動熱舞，場面相當有趣。（圖／記者游瓊華攝）



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中國大陸廣場舞出了名，標配的「炸街喇叭」常因擾民引起爭議。台中東區Lalaport旁的廣場舞不同地方在於，每個人都戴上無線耳機，跟著舞蹈老師搖擺運動，讓網友大讚這才是真正的「高素質運動」，甚至連大陸網紅見狀也驚嘆不已，描述這場活動又緊張又鬆弛，也直言「說起自律與公德心，台灣人排第二、沒有人敢排第一。」

▲周一活動採取免費報名方式，人數從一開始的10多人迅速翻倍，現在必須先預約才能參加。（圖／記者游瓊華攝）



據悉，這場活動從6月初登場時僅有10幾人參與，周一採取免費模式，沒想到口碑爆棚，現在每場人數直接翻倍衝破30人，想參加還得提早預約搶耳機。主辦單位特別安排專業DJ與舞蹈老師現場帶動，初衷就是希望鄰近住戶在平日晚上能有健康運動的去處，同時利用「靜音模式」完美避開噪音擾民的雷區，讓運動與安寧達成雙贏。